Centrem Velké Hleďsebe řidiči neprojedou, úpravy silnice potrvají do jara

Rekonstrukce komunikace a potrvá se zimní přestávkou do jarních měsíců příštího roku. „Tato silnice je velmi vytížená. Cílem úprav je proto i zklidnění dopravy. Kvůli tomu dojde ke zúžení silnice a vytvoření nových podélných parkovacích stání před školou a soukromými domy. Ty tu dosud chyběly,“ uvedl Pavel Zteiskar, starosta Velké Hleďsebe.

Součástí projektu je i nové veřejné osvětlení a chodníky, u vstupu do obce pak parkové úpravy. „Náklady jsou asi 22 milionů korun. Získali jsme ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 13,5 milionu. Protože opravujeme krajskou komunikaci, přispěla na obnovu asfaltového povrchu kolem tří milionů korun i Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Zbytek půjde za obcí,“ uvedl starosta.

Řidiči jedoucí od Chebu se do obce dostanou po obchvatu, když hned na následujícím sjezdu ze silnice I/21 odbočí vlevo do ulice Plzeňská a dál na kruhový objezd v ulici Pohraniční stráže. Lidé, kteří míří přímo do Mariánských Lázní, mohou pokračovat po obchvatu až k další odbočce u obce Drmoul a přijet do lázeňského města z jihu. V opačném směru je objížďka vedena po stejné trase.

„Komplikace v dopravě jsme zaznamenali ihned po uzavření silnice, kdy navigace vedly řidiče do obytné zóny a na Klimentov. Silnici v klidové lokalitě jsme proto museli uzavřít. Další problémy jsme očekávali také u kruhového objezdu, kde by podle předpokladů mohla doprava zhoustnout. To se ovšem nepotvrdilo se to. Žádný velký nárůst jsme tu nezaznamenali,“ dodal starosta Zteiskar.