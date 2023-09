Cheb spojila s periferiemi unikátní lávka, vede přes čtyři desítky kolejí

Na obou koncích je bezbariérová a její povrch je ošetřen speciální protiskluzovou vrstvou. Dílo bude monitorovat trojice městských kamer. S délkou přibližně 400 metrů jde o druhou nejdelší lávku pro pěší v České republice. „Pokud se ale budeme bavit o lávkách, které mohou používat i cyklisté, pak je ta naše v tuzemsku vůbec nejdelší,“ uvedla mluvčí města Simona Liptáková.

Periferie už nejsou odříznuté

Ojedinělé je i technické řešení lávky. „Výstavba byla unikátní operací, která zatím nemá v České republice obdoby. Segment, který byl na Švédském vrchu vybetonován jako první, během následných výsuvů postupně doputoval přes prostor kolejiště až do Riegerovy ulice, kde byl letos v únoru s milimetrovou přesností zafixován. Právě tady se konalo slavnostní otevření lávky,“ doplnila Liptáková.

Lávka spojila centrum města s periferiemi Maškov a Švédský vrch. Lidé už nebudou muset úsek složitě obcházet. Stavbu nové lávky však od samotného začátku provázely problémy. Původní železný mostek, který bylo nutné kvůli špatnému technickému stavu zavřít a pak odstranit, měla nahradit betonová konstrukce za 52 milionů korun. Jenže se ukázalo, že pilíře, které měly lávku nést, neodpovídají aktuálním normám.

Stavba s problémy se prodražila

Jejich patky stály příliš blízko kolejí. Projektanti tak museli znovu do práce. Navrhli elegantní a štíhlý most z části zavěšený na lanech. S žádostí o pomoc s financováním se radnice obrátili na stát a uspěla. Na stavbu lávky získala dotaci 82 milionů korun, což původně měla být částka, jež by pokryla všechny uznatelné náklady. Do stavby se však nikdo nehrnul a město muselo tendr na zhotovitele několikrát opakovat.

Nakonec začala v listopadu 2020 stavět firma Raeder & Falge z Lovosic, s níž město podepsalo smlouvu na stavbu lávky za cenu 98 milionů korun bez DPH. Firma se ale v průběhu stavby dostala do problémů a následně do insolvence. Práce se zpožďovaly, až se úplně zastavily. Město proto smlouvu vypovědělo. Následně bylo třeba rozhodnout, co dál. Stavby se nakonec ujala společnost SWIETELSKY Rail CZ, která lávku úspěšně dokončila.