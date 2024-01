V Lokti otevřeli nový autobusový terminál. Nabídne informační centrum i toalety

Výstavba terminálu a úprava křižovatky před historickým centrem města tak přišly na 77,5 milionu korun. Krajská správa a údržba silnic zainvestovala do projektu 7,5 milionu, Loket ze svého rozpočtu zaplatil 32,4 milionu a zbylých 37,6 milionu pokryla dotace z evropských fondů.

„Jde o další úspěšně dokončený projekt v oblasti udržitelné dopravy, na kterou jsme jen v Karlovarském kraji přispěli 1,1 miliardou korun,“ konstatovala Lenka Kyrianová, ředitelka karlovarské pobočky Centra pro regionální rozvoje, které projekty IROP dotované z evropských peněz zastřešuje.

Samotný Loket už podle ní v rámci programu vdechl život čtyřem projektům s dotací více než 57 milionů korun. „Řadí se tak mezi úspěšné obce, které dokážou peníze z Evropské unie efektivně využít,“ doplnila Kyrianová. Podle starosty Bednáře mělo staré autobusové nádraží řadu nevýhod.

Toalety, čekárna i parkoviště

Nebyly v něm toalety, čekárna a hlavně k němu byl přístup pouze přes frekventovanou silnici. Nový terminál je v porovnání se starým komfortní a slouží i jako informační centrum. „Úprava křižovatky pak zkulturnila a zpřehlednila celé loketské předmostí,“ podotkl Bednář.

Součástí projektu bylo i nových 50 parkovacích míst. Fungují v režimu Park & Ride se snadným přístupem k hromadné dopravě. Otázku nového terminálu začali na radnici řešit už v roce 2019, kdy ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT vznikly první návrhy. Ty finální pak vypracoval Pavel Hering.

Pod dopravní částí celého projektu je podepsaný Jiří Obozenko. Stavba samotná pak trvala od září 2022 do listopadu 2023. Investice do dopravní infrastruktury budou pokračovat i v letošním roce, kdy se stavbaři přesunou z předmostí na samotný most do historického centra Lokte.

Začne totiž jeho celková rekonstrukce. „Na ni Karlovarský kraj podle aktualizovaného rozpočtu vyčlenil 43 miliony korun,“ řekl hejtman Petr Kulhánek. Po rekonstrukci pak kraj opravený most převede do majetku města.