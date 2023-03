Průzkum ukázal, že stavitelé historickou budovu keramické školy ošidili

Výuka v „keramce“ se nyní odehrává výhradně v přístavbě z šedesátých let. Původně se jako o příčině havarijního stavu historické budovy z roku 1923 mluvilo v souvislosti s použitím takzvaných hlinitanových betonů. Ty časem ztrácejí pevnost a narušují železné výztuže.

„Detailní průzkum, který jsme zadali Kloknerovu ústavu ČVUT, však prokázal, že hlinitanové betony v tomto případě za stavem budovy nestojí. Použitý portlandský cement s tím problém nemá. Pravda je taková, že stavba byla zjednodušeně řečeno ošizená,“ přiblížil skutečný důvod problémů Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic krajského úřadu.

Tento fakt se negativně projevil zejména na stropech objektu. Ty jsou podle dobrozdání Kloknerova ústavu v havarijním stavu. Podle Brtka je tak zřejmě čeká postupná výměna. „Záležet ale bude ještě na statickém posudku,“ upřesnil vedoucí odboru.

Práce by mohly začít v roce 2025

Už nyní je ale jisté, že v rámci rekonstrukce školního areálu dojde v jeho první fázi k demolici bytového domu, který je jeho součástí. Nezapadá totiž do konceptu nové podoby. „A jeho rekonstrukce by navíc byla neúměrně nákladná,“ podotkl Tomáš Brtek.

„Právě bytový dům ustoupí moderní přístavbě, kterou navrhlo architektonické studio Petr Hájek Architekti. Ve své finální podobě téměř obkrouží historickou budovu keramické školy. Podle hrubého odhadu by mohly být práce zahájeny počátkem roku 2025, trvat by měly tři roky a budou rozdělené do dvou etap,“ doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Předpokládaná cena vzejde z dokumentace pro provedení stavby, na jejímž základě kraj vypíše výběrové řízení na zhotovitele. Dokumentace bude hotová do 11. července příštího roku,“ upřesnil Brtek.

Část nákladů by měla pokrýt dotace

Obnova budovy keramické školy je jedním z projektů zařazených do Operačního programu Spravedlivá transformace. Klíčovým dokumentem pro získání dotace je studie proveditelnosti, na níž se nyní na odboru školství krajského úřadu pracuje.

„Hotová bude v srpnu letošního roku. V září pak kraj zažádá o dotaci,“ doplnil Brtek. Podmínkou ovšem je, aby v té době už byla podaná žádost o stavební povolení. „V průběhu administrace žádosti padne pravomocné rozhodnutí,“ dodal vedoucí odboru investic.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská rostla do současné podoby desítky let. Historická budova byla postavena mezi lety 1923 a 1924. Přístavba, v níž se nyní žáci učí a která půjde v rámci rekonstrukce rovněž k zemi, vyrostla na přelomu 50. a 60. let. Poslední stavby v areálu, tělocvična a další drobné přístavby, jsou pak z let sedmdesátých.