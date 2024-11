Strategickou odpočívku na D6 obohatí zeleň i dětské hřiště, ŘSD chystá i další

Odpočívka u Verušiček je součástí chystaného úseku D6 mezi Knínicemi a Bošovem. „Bude oboustranná a celkem zde vznikne 205 parkovacích míst a kontrolní stanoviště Policie ČR na každé straně,“ uvedla Kamila Zahálková, mluvčí ŘSD.

Odpočívka na úseku mezi Karlovými Vary a silnicí I/27 podle ní bude po dobudování nabízet parkovací kapacitu i pro dopravu směřující z Německa do průmyslové zóny Triangl u Žatce. Na k tomu také využívané silnici I/13 jsou možnosti odstavení minimální.

Motoristé najdou odpočívku na 85,6 kilometru chystaného úseku D6 mezi Knínicemi a Bošovem.

Nyní je v plném proudu výběrové řízení na zhotovitele. Své nabídky mohou zasílat do 7. listopadu. „Zahájení stavby plánujeme nejpozději v první polovině roku 2025. Předpokládaná cena je sedmnáct milionů korun bez daně,“ doplnila Zahálková.

Motoristé najdou odpočívku na 85,6 kilometru dálnice D6. „Záměr vybudovat ji v tomto místě vychází z existence stávající čerpací stanice ve směru na Karlovy Vary. K této dobudujeme plochy pro odstavení všech typů vozidel,“ informuje správa silnic a dálnic.

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude součástí chystaného úseku D6 mezi Knínicemi a Bošovem.

Na odpočívce bude zřízen mobiliář, včetně zastřešených posezení. Pro zlepšení celkového vzhledu a zlepšení mikroklima počítá ŘSD s výsadbou stromů v odpočinkové zóně i v ostrůvcích mezi stáními. Na levé odpočívce pak vznikne dětské hřiště.

Podle Lukáše Hnízdila, ředitele krajské správy ŘSD bude nových odpočívek u budovaných úseků dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou více. Jedna z nich bude nedaleko křížení D6 se silnicí I/27.

„Nebude přímo u dálnice, ale sjet na ni bude možné z obou komunikací díky mimoúrovňové křižovatce,“ nastínil Hnízdil. Výše zmiňované parkoviště u Verušiček je podle něj součástí výstavby dálničního úseku mezi Knínicemi a Bošovem.

Další možnost zřídit oboustrannou odpočívku se naskýtá mezi Bochovem a Karlovými Vary. „Nyní je tam takové dlouhé parkoviště po pravé straně silnice ve směru na Karlovy Vary. V plánu máme vybudovat zde parkoviště po obou stranách budoucí dálnice,“ doplnil ředitel krajské správy ŘSD.

Rozšiřování stávajících odstavných ploch podél už hotových úseků dálnice D6 na území Karlovarského kraje je podle Hnízdilových slov problematické. „Narážíme na problém, že musíme být vlastníky pozemků, na nichž stojí čerpací stanice. A tak tomu všude není,“ vysvětlil. Jako příklad uvedl Odravu, kde nejenže ŘSD není majitelem pozemků, ale kvůli zástavbě tak jako tak není odpočívku kam umístit.

„V Obilné mezi Chebem a Karlovými Vary je sice parkovacích míst relativně dost, ale jsou rovněž na soukromých pozemcích, takže tam taky nic nezmůžeme,“ doplnil Lukáš Hnízdil.

V regionu ale existují dvě výjimky, kde ŘSD počítá s rozšířením možnosti parkování. První je přímo u hranic s Německem u Pomezí. „Máme už zadanou studii rozšíření parkoviště,“ potvrdil Hnízdil.

Druhou možností je rozšířit stávající odpočívku u Transmotelu. „Tam je čerpací stanice ve směru na Karlovy Vary na našem pozemku. Odstavná plocha by se mohla rozšířit směrem ke Starému Sedlu. Není tam moc soukromých vlastníků pozemků, takže by to nemusel být po majetkové stránce problém,“ řekl ředitel.

Projekt rozšíření stávající kapacity parkoviště počítá i s protější stranou dálnice. Tam ale bez čerpací stanice.

Stavbu dalšího úseku D6 mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku zahájilo ŘSD letos v červenci.