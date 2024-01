U požáru za pár minut. Hasiči v Ostrově otevřeli poslední novou základnu v kraji

Dalším důvodem, proč se profesionální hasiči nastěhovali i do Ostrova, je fakt, že tamní dobrovolníci vyjíždějí k přibližně čtyřem stovkám zásahů ročně. „A to je pro dobrovolné hasiče hraniční,“ podotkl Volf. V celokrajském měřítku podle něj počet výjezdů hasičů každoročně stoupá. Přání některých, aby hasiči měli co nejméně výjezdů, tak podle Volfa zůstanou nevyslyšena.

„Nepochybujeme, že jednou z příčin nárůstu počtu výjezdů jsou i klimatické změny. Krušné hory vysychají nejrychleji v republice. Do roku 2030 se podle prognóz diametrálně změní situace. Bude víc pro požáry kritických dnů v roce,“ upozornil krajský ředitel hasičů. Velení nad novou hasičskou stanicí v Ostrově se ujal Jiří Szewieczek.

Z dotací 58 milionů korun

„Velitelem jsem se stal vlastně už před dvěma lety. Byl jsem u celé výstavby,“ řekl Szewieczek při jejím otevření. Dosud pracoval jako velitel družstva na stanici v Karlových Varech. Teď velí čtyřiadvaceti profesionálním hasičům, kteří se budou střídat na službách. „Jsem z toho trochu nervózní, ale stavím se k tomuto úkolu profesionálně,“ prozradil nový velitel.

Stavba stanice profesionálních hasičů začala v Ostrově v září 2022. Stála skoro 85 milionů, Téměř 58 milionů sbor získal z evropských dotačních fondů. Kvůli nim byl nepřekročitelným termínem dokončení 31. prosinec loňského roku. „I přes to, že v průběhu stavby docházelo k řadě změn, se jej podařilo dodržet,“ pochvaloval si Oldřich Volf.

Nová stanice i pro „dobráky“

Předávání stavby začalo 27. listopadu, 5. prosince ji pak hasiči převzali bez vad a nedodělků. Ostrovské hasiče čeká letos ještě jedna sláva. V hlavní roli ale budou ti dobrovolní. Pro ně nyní město dokončuje novou stanici v těsném sousedství té profesionální. „Pokud to počasí dovolí, otevřít bychom ji chtěli do konce března,“ uvedl ostrovský starosta David Hanakovič.

Historie původní hasičské zbrojnice u výjezdu na Karlovy Vary se tak chýlí ke konci. Záměrem současného vedení města totiž je areál zbořit a na jeho místě postavit nový bytový objekt. „Je to však prozatím jen vize,“ doplnil Hanakovič s tím, že by nový komplex navázal na nedávno dokončenou rekonstrukci někdejšího hotelu Myslivna.