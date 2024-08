Opilý řidič skončil s autem v domě a utekl, policejní pes ho vyčmuchal v trávě

Osobní auto značky Renault se v neděli krátce před 23. hodinou přiřítilo ze směru od Mariánských Lázní.

Osmadvacetiletý řidič vjel do obce Stará Voda, aniž by snížil rychlost. Následně vyjel ze silnice, přejel přes obrubník, který poškodil, projel plotem a narazil do domu.

Policistka Tereza Nováková se služebním psem Kalym (18. srpna 2024)

„Přestože zjevně došlo k dopravní nehodě, oba cestující z místa srážky odešli,“ popsal incident policejní mluvčí Jan Bílek. Po jejich stopě se ale pustila policistka Tereza Nováková se služebním psem Kalym.

Policejní pes oba muže po dvou a půl kilometrovém pátrání v trávě vystopoval.

Policisté zadrženého řidiče podrobili dechové zkoušce. Prokázalo se, že před cestou pil alkohol, nadýchal 1,92 promile.

Spolujezdce odvezla záchranka do nemocnice, protože se při nárazu zranil.

Způsobená škoda činí asi 500 tisíc korun.

Chebští dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

„V případě prokázání viny řidiči hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ doplnil Bílek.