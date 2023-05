Půlmaraton dělá Varům jméno doma i ve světě, přiláká sportovce i turisty

„Kapacita hlavního závodu je 3400 běžců. Teď evidujeme asi 2600 přihlášek,“ konstatoval Tomáš Mirovský, organizátor závodu. Podle něj jsou trendem posledních let přihlášky doslova na poslední chvíli. „Kdo by chtěl běžet, neměl by váhat,“ upozornil organizátor.

„Půlmaraton se za dobu své existence stal součástí značky města i kraje. V roce 2013 jsme se s Carlem Capalbem shodli, že by Karlovým Varům podobný závod slušel,“ zavzpomínal na začátky spolupráce nynější hejtman kraje a bývalý karlovarský primátor Petr Kulhánek.

Vedle sportovní části má ale závod přesah i do jiných sfér. Podle radního Petra Bursíka se řada těch, kteří při půlmaratonu poprvé navštíví Karlovy Vary, v dalších letech vrací jako „běžní“ turisté. „Pro město má závod i tento výborný efekt,“ řekl Bursík.

Karlovarský půlmaraton uvítá mimo běžců i turisty. Podle odhadu organizátorů a na základě nezávislé studie z minulých ročníků mohou všichni návštěvníci utratit desítky milionů korun.

Vloni do lázeňského města zavítalo asi pět tisíc lidí za půlmaratonem a rodinným během. Z toho 20 procent bylo z Karlovarska, 77 procent pak z jiných krajů a zbylá tři procenta ze zahraničí. Průměrně se ve městě lidé zdrželi 1,2 dne a za den každý z návštěvníků utratil přes 600 korun.

Na financování podniku se podílí jak město, tak kraj. „Letošní příspěvek jsme i vzhledem k jubilejnímu ročníku zvýšili z půl milionu na 700 tisíc korun,“ uvedl hejtman Kulhánek. Město přispívá půlmilionem. „Vedle peněz organizátorům poskytujeme další služby, jako je úklid po závodě a asistenci městské policie,“ zdůraznil Petr Bursík.