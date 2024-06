Drobné památky na Žluticku mají své spasitele. Opravují je už patnáct let

9:24

Žádná památka není tak bezvýznamná, aby si nezasloužila opravu a údržbu. Tak by se dalo shrnout hlavní motto Spolku okrašlovacího Vladař, který funguje na Žluticku už téměř patnáct let. Za dobu existence jeho členové pomohli obnovit přes padesát památek a zřídit osm nových turistických stezek. Spoustu plánů mají i do budoucna.