Když špatně uříznete maso, je zle, říká nadaný kuchař. Menu na soutěž ladil měsíc

O pořádání akce se tentokrát postarala karlovarská Střední škola stravování a služeb. Dovednosti v kuchyni i při obsluze předvedli komisi v prostorech Lázeňského hotelu Běhounek v Jáchymově žáci z Itálie, Slovenska, Německa a České republiky.

Jonáš Chorvat je žákem pořádající školy a mezi kuchaři si připsal nejvíce bodů. V obsluze byli nejlepší studenti ze slovenské Hotelové akademie v Piešťanech.

Byla to Jonášova už třetí podobná zkušenost. „Soutěže jsou nesmírně motivující a posouvají člověka kupředu. Navíc to byla v tomto případě možnost porovnat své schopnosti se zahraničními kuchaři a skvělá příležitost předat si zkušenosti,“ uvedl vítězný kuchař.

Komisi nabídl předkrm v podobě opáleného gravlaxu z lososa s čočkou beluga, frizé salátek s koprem a nakládanou dýní hokkaido. Předkrm okořenil listový chips s omáčkou z podmáslí, citrónové kůry a koprového oleje.

Hlavním chodem byla špikovaná srnčí kýta se špenátem, brusinkami a piniovými oříšky, zauzené bramborové pyré, smažené zelí, baby karotka, nakládané hořčičné semínko, petrželový olej a omáčka z červeného vína s výhonky slunečnice. Roli dezertu obstaral kaštanový mousse se sušenkou z křehkého těsta, lískooříškovou granolou a rakytníkovou omáčkou.

Vymezené suroviny, zbytek na fantazii

„V rámci soutěže jsme dostali zadáno, které suroviny musí recepty obsahovat. Poté jsme mohli dát prostor fantazii a znalostem. Menu jsem vymýšlel přibližně měsíc a ve svém volném čase jsem ho připravoval a ladil v kuchyni Grandhotelu Pupp,“ doplnil Jonáš Chorvat.

Podle něj hraje roli přesnost provedení a kontrola času. „Každá minuta má svůj účel. Vše je navážené do posledního gramu. Pokud člověk špatně uřízne maso, něco připálí nebo včas nedá vařit, není možné část menu nahradit. Je to velký stres, ale moc mě to baví,“ svěřil se žák.

Gastronomie je podle něj pestrým oborem. „Nejvíce mě baví, že člověk nikdy nemůže říct, že umí vše. Existuje spousta druhů jídel, nejrůznějších úprav, trendů. Gastronomie je nevyčerpatelný zdroj inspirace,“ myslí si Jonáš Chorvat.

Toho čeká zkraje příštího roku další podobná zkušenost, protože kuchařské umění představí na vyhlášené gastronomické soutěži Lázeňský pohárek. Tu už dvacet pět let pořádá Asociace kuchařů a cukrářů ČR se Střední školou stravování a služeb, která letos slaví 111 let působení v karlovarské Ondřejské ulici.

Na úrovni praktických závěrečných zkoušek

Komise v Jáchymově posuzovala kreativitu při tvorbě pokrmů a sestavování menu. Na hodnocení mělo vliv i precizní zvládnutí technologie přípravy v časovém limitu, pečlivé dochucení a bezchybné servírování.

„V rámci projektu prokazují žáci posledních ročníků z jednotlivých zemí odborné kompetence náročnými praktickými činnostmi na úrovni praktických závěrečných zkoušek pořadatelské strany,“ vysvětlil Jiří Neumann, ředitel Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary.

V průběhu akce podle něho dochází nejen k hodnocení prací a dovedností žáků, ale i ke sdílení zkušeností pedagogů v oblasti odborného vzdělávání, vzájemné inspiraci a navazování nových přátelství i poznávání regionu. Třídenní akci tedy provázely i odborné semináře a poznávání Karlových Varů.

27. srpna 2021