Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

Šestašedesátiletý Miroslav Stulák se podle serveru Novinky.cz k sexuálnímu útoku přiznal a na sankci se dohodl se státní zástupkyní. Soud pokutu jako dostatečný trest přijal. Podle soudce Rostislava Tomise šlo o ojedinělé selhání. Pedagog byl dosud bezúhonný.
Jak u soudu zaznělo, událost se stala loni v červnu, když skupina studentů spolu s pedagogem mířila autobusem z mimoškolní akce zpět do Chebu. Studentka, která seděla vedle Stuláka, mu cestou usnula na rameni.
Pak ji ale probraly dotyky, kdy jí vedle sedící pedagog sáhl pod tričko a na bradavku. Na to nebyla schopná reagovat, v dané poloze strnula a tvářila se, že dál spí. Následně se od učitele odtáhla a otočila se na druhou stranu.
Trestný čin sexuálního útoku je do českého právního systému zaveden novelou z roku 2024. Vyznačuje se méně závažnými sexuálními akty, než které jsou uvedeny v rámci trestného činu znásilnění.
Pedagog a manažer Gymnázia Cheb Miroslav Stulák vyučuje dějepis, každoročně organizuje prestižní dějepisnou soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky a od roku 1987 pořádá rovněž výlety vybraných studentů za významnými osobnostmi České republiky.
Spolu se studenty škol, v nichž během své kariéry působil, navštívili více než tisícovku zajímavých lidí z různých oborů lidské činnosti, některé dokonce na Slovensku.
V roce 2012 získal Stulák prestižní cenu Učené společnosti České republiky a o dva roky později obdržel Medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.
Před sedmi lety pak převzal společně s dalšími vybranými osobnostmi z rukou předsedy Senátu ČR stříbrnou pamětní medaili. Obdržel také ocenění od starosty Chebu za dlouholetou pedagogickou činnost a to hned několikrát, naposledy v roce 2023.