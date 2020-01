Sokolovskou uhelnou opustí letos víc lidí, dostanou slušné odstupné

Těžařská společnost v závěru loňského roku oznámila, že začne s plánovaným útlumem těžby. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a související ceny emisních povolenek. S tím souvisí i odchod zhruba tisícovky zaměstnanců.



„V posledních letech odcházelo vždy kolem stovky zaměstnanců ročně,“ naznačil Smolka. V předchozích letech se dařilo snižovat počty převážně přirozeným způsobem. „To znamená odchody do důchodu a podobně,“ vysvětlil Jan Smolka.

Zaměstnance v důchodovém či těsně předdůchodovém věku chce vedení společnosti v souvislosti se snižováním stavů oslovit i v letošním roce. „A pak také ty, kteří z rodinných či jiných důvodů budou chtít společnost opustit,“ podotkl šéf odborářů společnosti.

Na podobné případy pamatuje i kolektivní smlouva pro letošní rok. „V ní je zakotveno slušné odstupné pro ty, kteří budou muset naše řady opustit,“ konstatoval Smolka.

Šéf odborů nepředpokládá, že by snižování stavů měly doprovázet výrazné problémy. „Ty by mohly nastat v okamžiku, kdy by se ukázalo, že snižování stavů bude muset být radikálnější, než předpokládaly původní odhady. Pak by se mohlo stát, že úbytek zaměstnanců společnost ponese těžce,“ naznačil Jan Smolka.

Odboráři ve spolupráci s vedením společnosti nechtějí ponechat nic náhodě. „Snižování stavů je zatím řízený a připravovaný proces. Rozhodně nechceme něco připravit za zavřenými dveřmi a pak zaměstnance postavit před hotovou věc,“ doplnil Smolka.

Sokolovská uhelná už má podepsanou kolektivní smlouvu pro letošní rok. Vedle zachování všech benefitů z roku 2019 počítá se zvyšováním průměrné mzdy o 2,75 procenta. „To znamená, že průměrná mzda se zvýší o tisíc korun. V roce 2020 by tak měla činit 37 329 korun,“ dodal Jan Smolka.