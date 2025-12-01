V Sokolově otevřou obor pro záchranáře. Studium bude zdarma, ale s jednou podmínkou

Je ale třeba počítat s tím, že součástí přijímacího řízení jsou talentové zkoušky. Ty prověří fyzickou zdatnost uchazeče včetně plaveckých dovedností. Přihlášku je nutné podat elektronicky do 30. dubna.
„Předpokládáme, že se přihlásí dvacet až třicet zájemců. Ale pokud by byl skutečně velký zájem, objem místnosti pro výuku je 43 lidí,“ řekla vedoucí odloučeného pracoviště vysoké školy Miluše Bartoňková.
Krajský náměstek pro zdravotnictví Petr Kubis zdůraznil, že díky podpoře státu a kraje bude studium na této soukromé škole bezplatné.
Něco dá ministerstvo, něco kraj
„I na této vysoké škole se hradí školné. V oboru Zdravotnický záchranář je to 81 tisíc korun. Nicméně podařilo se dojednat, že ministerstvo školství v tomto případě zaplatí 40 tisíc korun a zbytek doplatí Karlovarský kraj. Ale nebude to zadarmo, budeme za to něco chtít. A to aby absolvent programu zůstal nějaký čas pracovat v Karlovarském kraji,“ upřesnil Kubis.
Podle ředitelky ošetřovatelské péče Nemocnice Sokolov Pavlíny Tůmové je otevření nového studijního programu pro nemocnici klíčovým krokem. „Tato pozice je zásadní pro intenzivní péči, pro urgentní příjem, který se u nás buduje a v příštím roce jej také otevřeme. Uvítali bychom v této souvislosti deset až patnáct zdravotnických záchranářů,“ řekla s tím, že nemocnice je připravena nadále se školou spolupracovat.
Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan ocenil podporu, kterou má škola ze strany kraje a dalších institucí.
„Také my zde působíme ve formě školitelů, studenti k nám chodí na praxe. A ačkoli je profese zdravotnický záchranář určena primárně pro záchrannou službu, i v našich nemocnicích fungují emergency, urgentní příjmy, takže tito absolventi najdou uplatnění i přímo v nemocnicích. Také bychom potřebovali co nejdříve alespoň deset absolventů, kterým bychom u nás nabídli zaměstnání v oborech urgentní medicíny nebo intenzivní péče,“ potvrdil zájem nemocnic ředitel Štefan.
Záchranná služba už nyní navyšuje své kapacity
Největší poptávku po nových záchranářích ale vznese zdravotnická záchranná služba.
„Mám velikou radost, že se povedlo nový program otevřít, a doufám, že vše poběží tak, jak má. Absolventy využijeme nejen na obměnu personálu, který postupně odchází do penze, ale počítáme i s tím, že budeme navyšovat kapacity Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, což už se v podstatě děje,“ podotkl ředitel záchranné služby Jiří Smetana.
V letošním roce už rozšířili výjezdovou skupinu v Ostrově, na příští rok chystají rozšíření výjezdových skupin v Karlových Varech a v Sokolově. „Tento trend nás jistě v následujících 20 letech čeká i nadále, pokud tedy nenajdeme jiné, třeba technologické řešení tohoto problému,“ pokračuje ředitel Jiří Smetana, který konstatoval, že krajská záchranka má kapacity na zajištění praktické části vzdělávání studentů školy.
„Pomůžeme i s dodáním některých pomůcek. Máme připravenou například vyřazenou sanitku, která může být pro výuku užitečná, a určitě i řada našich zaměstnanců se těší, že na této škole bude v budoucnu vyučovat a předávat své zkušenosti další generaci,“ dodal.