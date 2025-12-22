Stopka kvůli pozemkům. Kraj zastavil projekt sokolovské sportovní haly

„Rada se usnesla, že veškeré projektové aktivity budou ukončeny. Vyzvala Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, aby jednal se zhotovitelem projektové dokumentace, kterým je Sudop Praha, o ukončení prací, protože zde nejsou vypořádány majetkové poměry. A to je ten nejdůležitější problém,“ uvedla krajská radní pro školství Hana Žáková.
Podotkla, že rada by se chtěla vrátit k původní projektové dokumentaci a postavit za dosluhující halu novou stavbu, aby školy v Sokolově měly k dispozici kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy.
Tělocvična už nestačí, na základech staré haly tedy vyroste nová
„Myslím, že tohle je úkol, který budeme muset urychleně řešit. Teď nedokážu říct, jak dlouho to bude trvat ani k jakému projektu se vrátíme, pravděpodobně bude muset jít o kompletní přepracování celé dokumentace. A hlavně na to budeme muset najít finance,“ doplnila.
V současné chvíli ale není jasné, zda se s projektantem podaří vyjednávat o změnách v situaci, kdy jeho práce za téměř 5,9 milionu ještě není hotová, ale kraj už tento projekt nepotřebuje.
Soutěž na projektovou dokumentaci pro revitalizaci sportovní haly se uskutečnila ještě za minulého vedení kraje. Tehdy se předpokládalo, že se podaří dojednat majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků. To se však nestalo a projekt tak není možné použít.
Původní hala z roku 1963 už je po všech stránkách zastaralá. A to nejen rozměry, ale i zázemím, technologií či rozvody. Stojí na navážce bývalého lomu Bohemia a disponuje jedinou hrací plochou. Ta však nemá pro řadu sportů předepsané parametry.
Tělocvičnu přitom školy ve městě nutně potřebují, především zdejší pobočky vojenské a policejní školy, u nichž je počet hodin tělesné výchovy navýšen.