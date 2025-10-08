„Poptávka po podobném bydlení se zvyšuje. I u nás máme větší počet starších lidí, kteří žijí sami v domečku, ale údržba nemovitosti a okolní zahrady už je nad jejich síly. Ti lidé by rádi zůstali v Krásné, kde žijí řadu let, mají tu známé a dobře to tu znají. Právě pro ně chystáme stavbu komunitního domu,“ řekl starosta Krásné Luboš Pokorný.
Netradiční bezbariérový dům s bytovými jednotkami rozmístěnými okolo čtvercového nádvoří by měl stát naproti sokolovně. Radnice už má k dispozici vizualizaci, teď vznikne projektová dokumentace.
„Půjde o přízemní areál se společným dvorkem, otevřený směrem k sokolovně. Počítáme, že zde bude šestnáct až osmnáct bytových jednotek, každá o velikosti přibližně 40 metrů čtverečních. Neměla by tu chybět společenská místnost. Tu by mohli využívat lidé, kteří zde budou bydlet, ale pokud bude potřeba, tak i organizátoři různých menších a komornějších akcí,“ předestřel plány starosta.
Společný dvorek uprostřed, na který budou směřovat vstupy jednotlivých bytů, bude sloužit pro posezení v zeleni. „Možná by tu mohl být i nějaký záhonek s květinami nebo zeleninou, o který by se obyvatelé bytů mohli starat, pokud by chtěli,“ navrhl Pokorný.
Podle jeho slov ale nemá jít o dům s pečovatelskou službou. Obyvateli by měli být lidé nad 65 let, kteří jsou soběstační nebo jim bude stačit terénní sociální služba, kterou si objednají z Aše.
Na kolik peněz stavba domu vyjde, to zatím v obci, kde žije 625 obyvatel, přesně nevědí. Hrubý odhad přinese zpracovaná projektová dokumentace, přesnou částku pak tendr na zhotovitele. Na stavbu plánují využít dotace.
Kolik budou klienti domova platit za nájem, zatím jasné není. Z finančního i fyzického hlediska, kdy péče o domy, v nichž potenciální klienti doposud většinou žijí, je často nad jejich síly, půjde ovšem o méně náročnou formu bydlení.
Krásenští počítají, že přibližně polovinu kapacity obsadí místní. Zbylé byty proto plánují nabídnout seniorům v okolí.
Krásná je příhraniční obec roztroušená na velkém území. Největší počet obyvatel měla v roce 1910 a to 3 433. Po válce a odsunu německého obyvatelstva se téměř vylidnila, okolní samoty zanikly. Mezi lety 1960 a 1989 byla Krásná součástí města Aše. Poté se opět stala samostatnou obcí.
