Žirafa je ŽIvot, RAdost a FAntazie pro postižené děti a jejich rodiny

Jako ředitelka stojí Renata Kunešová v čele této organizace už téměř čtvrt století.

Co byl základní impuls, který vás přiměl pomáhat rodinám?

Všechny ty ženy, které jsem v Motole potkala, tu byly proto, aby pomohly svým dětem prát se s nejrůznějším postižením. A všechny se víceméně shodly na tom, že se jim dostává málo pomoci. I z tohoto důvodu můj zájem pomáhat rostl. Největší potenciál jsem viděla právě ve svém rodném Karlovarském kraji. Zájem byl obrovský, a tak jsme začátkem roku 2006 zahájili provoz sociální služby ve Staré Roli s názvem Denní centrum Žirafa.

Zakladatelka a ředitelka centra Renata Kunešová

Proč právě Žirafa?

To je jednoduché. Život, radost, fantazie. Jsou to vždy první dvě písmena těch slov. To spojení mne napadlo už dávno, tak jsem jej využila.

Jaké služby nabízíte?

Jsme ambulantní sociální službou Karlovarského kraje a nabízíme komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami. Tedy lidem s poruchou autistického spektra nebo s těžkým kombinovaným a mentálním postižením. A samozřejmě jejich rodinám. Od samotného začátku je v provozu centrum denních služeb, později jsme přidali i týdenní stacionář.

Jak tyto služby vypadají v praxi?

Centrum denních služeb je zaměřené na znevýhodněné lidi ve věku od tří do čtyřiceti let. Otevřeno je od pondělí do pátku od sedmi do šestnácti hodin. Kapacita služby je čtyřicet klientů, aktuálně jich máme sedmatřicet. A když jsme se v roce 2022 přestěhovali do nové budovy v Karlových Varech – Bohaticích a získali prostory několikanásobně větší, než na jaké jsme byli do té doby zvyklí, začali jsme vymýšlet novinky.

Jako jediní na území Karlovarského kraje jsme otevřeli týdenní stacionář pro klienty s poruchou autistického spektra ve věku od sedmi do sedmadvaceti let. Kapacita je osm lůžek a hned na začátku jsme ji měli naplněnou. Je také potřeba zmínit, že náš týdenní stacionář je dosud jedinou službou tohoto druhu a pro tento typ klientů v Karlovarském kraji.

Jak týdenní stacionář vlastně funguje?

V pondělí ráno nám rodiče nebo zákonní zástupci klienta přivezou a v pátek odpoledne si ho zase vyzvednou. U nás má zajištěné ubytování, stravování a je pro něj připraven každodenní program. Ten je vypracovaný tak, aby jej rozvíjel po všech stránkách a v maximální míře. Podobné je to i v centru denních služeb. I tady si dáváme na programu záležet.

Co je hlavním cílem těchto služeb?

Klientům se snažíme pomoci v rozvoji jejich soběstačnosti. K tomu se dostáváme prostřednictvím nejrůznějších metod, které po celou dobu existence Žirafy neustále pilujeme, dotváříme a zlepšujeme. Každý krok pečlivě plánujeme, aby vyhovoval v co možná nejvyšší míře individuálním potřebám samotného klienta.

Kromě běžných každodenních aktivit pořádáme i akce mimo naše zařízení – týdenní pobyty v přírodě, návštěvy zoologických zahrad, výlety a mnohé další. S vědomím toho, že péče o tyto děti v rodině je velmi náročná, chystáme i pro rodiče našich klientů víkendové workshopy s pobytem na horách, kde se mohou poradit s odborníky a sdílet mezi sebou své postřehy, zkušenosti, potřeby. Během celého víkendu se o jejich děti starají naši zaměstnanci, rodiče si tak mohou odpočinout.

Jakým způsobem získáváte prostředky na provoz?

Každý rok žádáme o dotace na mzdy a provoz centra ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj i obce. Bez těchto peněz bychom se neobešli. Samozřejmě hledáme i nejrůznější sponzory, jenže těch je poslední dobou čím dál méně. Ale když vidím, jak naše práce postiženým lidem a jejich rodinám pomáhá, je to veliká motivace udržet Žirafu nad vodou. Zvlášť proto, že některé služby nabízíme skutečně jako jediní v kraji.

A vaše plány do budoucna?

Mám plnou hlavu plánů a nápadů, ale v tuto chvíli bych si je ještě nechala pro sebe. Tím nejbližším cílem je získat pro Žirafu nový automobil. Naše klienty denně vozíme do centra a zpět devítimístným vozem. Jezdíme s nimi na výlety, do parků, k lékaři, a kromě toho ve školním roce i do škol k povinnému vzdělávání. Jenže náš vůz už po letech a stovkách tisíc najetých kilometrů pomalu dosluhuje. Na nový nemáme.

Proto jsme na pořízení automobilu založili sbírku. Na její podporu se uskutečnil hudební festival, velmi nám pomohl dar z nedávné charitativní přehlídky butiku 1&Only. Díky sponzorům a dárcům jsme aktuálně někde v polovině předpokládané ceny automobilu, který pro své klienty nutně potřebujeme. Věřím, že s podporou veřejnosti se podaří náš sen uskutečnit.