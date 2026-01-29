Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

„Můžeme potvrdit, že jsme v Lubech na Chebsku nalezli devětašedesátiletou ženu ve výtahové šachtě. Žena byla bez známek života,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňských policistů Jakub Kopřiva.
„Policie vyloučila cizí zavinění,“ dodal Kopřiva.
„Záchranná služba byla přivolána k pádu ženy, která měla spadnout do výtahové šachty. Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí plzeňských záchranářů Simona Kratochvílová.