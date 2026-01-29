Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

  20:34
V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali také záchranáři.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin MrázMAFRA

„Můžeme potvrdit, že jsme v Lubech na Chebsku nalezli devětašedesátiletou ženu ve výtahové šachtě. Žena byla bez známek života,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňských policistů Jakub Kopřiva.

„Policie vyloučila cizí zavinění,“ dodal Kopřiva.

„Záchranná služba byla přivolána k pádu ženy, která měla spadnout do výtahové šachty. Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí plzeňských záchranářů Simona Kratochvílová.

