Střední školy potřebují další místa ve třídách, očekávají více studentů

Vedení Karlovarského kraje se tak připravuje na příchod populačně silnějších ročníků a rovněž i na případný zájem o studium ze strany žáků ukrajinské národnosti. Na středních školách novinku vesměs vítají. Její zavedení vychází z průzkumu aktuální situace ve školách, kterou kraj provedl.

„Zjistili jsme, že počet volných míst v jednotlivých oborech je u středních škol nižší než počet žáků devátých ročníků základních škol. Také jsme pracovali s faktem, že na území našeho kraje je určitý počet žáků ukrajinské národnosti. Očekáváme, že budou chtít studovat na některé z našich středních škol,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Vyloučit nelze ani otevření dalších tříd

Další možností, jak reagovat na zvýšenou demografickou křivku i příliv žáků z Ukrajiny, by bylo otevření nových tříd. To se ale po jednání s řediteli středních škol neukázalo jako vhodné řešení. „A to nejen s ohledem na reálnou kapacitu škol, ale také na možné obavy z přijetí uchazečů bez adekvátních studijních předpokladů,“ doplnil Jindřich Čermák.

Přijatá změna se týká jak oborů s maturitní zkouškou, tak s výučním listem. V návaznosti na počet přihlášek podaných v prvním kole přijímaček by dalším krokem mohlo být v případě gymnázií, u nichž je to kapacitně možné, vyhlášení druhého kola přijímacího řízení se záměrem otevřít na škole další třídu. Školy opatření vítají.

Reálná obsazenost bývá o něco nižší

„Náročnější to bude pro kantory, budou mít plnější třídy. Ale zvládneme to,“ uvedl ředitel Integrované střední školy v Chebu Jan Homolka. A co na to říká ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara? „Myslím si, že se ta populační vlna rozpustí. Ne všechny děti z 9. tříd nastoupí na nějakou školu. Řada z nich ve vzdělávání nepokračuje,“ podotkl Kočvara. Myslí si, že navýšení kapacit tříd je racionální řešení.

Pokud se nepodaří všechny uchazeče umístit, je ředitel Kočvara srozuměn s tím, že škola vypíše další kolo přijímaček. „Učebny jsou připravené. Nebude to pro nás problém. Teď máme na gymnáziu ve třídách průměrně 28 žáků. Někteří odcházejí na jiné školy, stěhují se, někdo skončí z prospěchových důvodů,“ poznamenal ředitel.

Ze škol zaznívá, že změny zvládnou

Rozhodnutí Karlovarského kraje vyhovuje rovněž Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně. „Taková řešení vítáme, jeví se nám jako nejvíce efektivní. Jsme na změny přichystáni,“ zhodnotila návrh ředitelka školy Klára Tesařová.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov je podle ředitele Pavla Januse schopná oproti loňsku navýšit počet žáků až o osm desítek. „Prostorově se vejdeme. Mohl by nastat problém s kantory, ale to budeme vědět až po přijímačkách. Volnou kapacitu máme i v našem domově mládeže. Já osobně budu rád, když žáci budou chtít chodit do školy a ta bude plná. Zvládneme to,“ dodal ředitel Pavel Janus.