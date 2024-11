Dosud lázeňské, nově i univerzitní město. V Mariánkách chystají vysokou školu

Poplatek za studium v kombinované formě stanovila na částku 62 tisíc korun ročně.

„Dvacet studentů je ekonomický základ. Maximální kapacita oboru cestovní ruch a turismus tak, aby to fungovalo, je čtyřicet posluchačů. Nechceme dělat masové přednášky, měla by to být standardní výuka s prostorem pro konzultace a podobně,“ uvedl prorektor univerzity Jan Žufan s tím, že pokud bude zájem, je univerzita připravená otevřít i další programy.

Na řadu by potom měl přijít obor bezpečnostní studia a následně řízení lidských zdrojů. „I v tomto případě se bavíme o stejném počtu studentů pro každý obor. V prvním roce fungování v Mariánských Lázních je ale pro nás cestovní ruch a turismus klíčový. To je priorita pro místní municipality i podnikatele,“ předestřel plány školy Jan Žufan.

Podle jeho slov budou výuku zajišťovat lidé, kteří učí v Praze. Za studenty budou dojíždět zhruba sedmkrát za semestr, vždy v pátek a v sobotu. V kombinované formě je řádná délka studií plánovaná na tři roky, tedy na šest semestrů.

Prorektor rovněž informoval, že přijímací řízení už běží od 1. listopadu. Zápisy ke studiu začnou 1. června. Přednášky podle předpokladu odstartují poslední víkend v září příštího roku. To bude týden po oficiálním zahájení výuky v nově postavené budově Panevropské univerzity v Praze.

Škola se aktuálně v Mariánských Lázních poohlíží, kde by mohla působit. Ve hře je budova střední hotelové školy, objekty patřící kraji nebo dům, který v Mariánských Lázních vlastní Univerzita Karlova.

Podle Žufana univerzita už v předstihu udělala průzkum, který mapuje předběžný zájem o tento typ studia. „A vyšlo nám, že velká část studentů středních škol v Karlovarském kraji by tuhle možnost uvítala. Ano, větší města nepochybně mladé lidi lákají, ale ekonomická náročnost studia je nepoměrně vyšší než v Mariánských Lázních,“ řekl Žufan.

„Přijímací zkouška je trochu sportka“

Bakalářské vysokoškolské vzdělání by se díky tomu, že je v místě, stalo dostupnější i pro studenty vyšších odborných škol. Případně pro zaměstnance, kteří vysokoškolské vzdělání potřebují ke svému profesnímu růstu.

„Jsme profesní univerzita. Snažíme se naše studenty připravovat na to, aby po skončení studia měli nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a aby je dokázali uplatnit při řešení konkrétních pracovních situací. Výhodou je, že ze sto padesáti našich kantorů jich přibližně osm desítek ve svých oborech stále aktivně působí. Navíc všechny naše studijní programy jsou akreditovány jako profesní. A to znamená, že studenti musejí absolvovat určitý počet hodin praxe,“ upřesnil prorektor.

Zájemce o studium musí předložit maturitní vysvědčení nebo jeho ekvivalent, pokud například studoval v zahraničí. Přijímací zkoušku škola nevyžaduje.

„Co se týče přijímací zkoušky, o tom jsme dlouho diskutovali a nakonec jsme se shodli, že jednorázová přijímací zkouška je trochu sportka. Máme zkušenost, že student, který exceloval v přijímacím řízení, je často horší než ten, který v době zkoušky trpěl nějakou indispozicí. Proto jsme nastavili jinou formu. Studentům dáme rok na to, aby ukázali, zda opravdu chtějí studovat a zda na to mají,“ konstatoval prorektor Žufan.

Starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík míní, že otevření vysoké školy pomůže městu i celému regionu. „S univerzitou úzce spolupracujeme, pomáháme s hledáním vhodných prostor k výuce a i do budoucna jsme připraveni pomoci škole s tím, co bude třeba,“ dodal.