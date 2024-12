Zazní signál a rychle do bezpečné místnosti. Předškoláci se při hrozbě schovají

Ve školce v chebské ulici Osvobození začal běžný den. Děti ze třídy Krtečků si hrají na koberci nebo si kreslí. Signál, který se rozezní, však všechny přinutí se zvednout a rozběhnout ke dveřím do sousední místnůstky.

Některé z dětí se ještě ohlédne po hračce, učitelky ale všechny pobízejí ke spěchu. Při nácviku evakuace do bezpečí jde o sekundy. Pro děti to je ohromná legrace. Když si sedají na spodní příčky regálů, mají co dělat, aby nevýskaly radostí. Snaží se být ale potichu.

„Přesun do bezpečné místnosti nacvičujeme formou hry. Děti nevědí, proč se to děje ani k čemu ta místnost slouží. Jednou týdně se prostě na základě pokynu paní učitelky přesunou,“ vysvětluje ředitelka mateřské školy Veronika Kubicová. Podle jejích slov není cvičení pro děti žádný stres a trvá jen chvilku. Když jsou všichni uvnitř, učitel dveře zavře a zajistí je závorou. Po chvíli se vše vrací k normálu.

„Dveře jsou opatřeny materiálem, který je balisticky certifikovaný a odolný vůči téměř veškerému střelivu, které je u nás komerčně dostupné. Ukrytí lidé tak získají čas, do příjezdu policistů budou v bezpečí,“ říká Petr Mácal, jednatel společnosti Bezpečná instituce, který za projektem stojí.

„Nejsou to však jen dveře, ale celý soubor opatření podle našeho návrhu. Například zmíním vyrozumívací systém. Jakmile učitel ve třídě zmáčkne tlačítko, rozezní se signál a v tu chvíli každý v celém areálu ví, že je tam nějaký problém. Zároveň se automaticky odesílá zpráva na městskou policii, která aktivuje státní policii a integrovaný záchranný systém,“ popisuje Petr Mácal.

Výhoda podle jeho slov je, že učitel nemusí v případě útoku ve stresu hledat telefon a vytáčet číslo. Stačí jen zmáčknout tlačítko a přesunout se co nejrychleji do bezpečné místnosti. Ty by měly být později k dispozici pro každou třídu.

„Cílem je ukrýt se v řádu vteřin. Tedy nechodit po schodech, nepřesouvat se do sklepa, ale ideálně do místnosti v sousedství herny. Uvnitř by mělo být také dostatečné množství zdravotnického materiálu pro případ masivního krvácení, které se musí velmi rychle ošetřit,“ konstatuje Mácal.

Specialisté ze společnosti Bezpečná instituce už prošli všechny mateřské školy ve městě a zjistili, že podobné bezpečné místnosti mohou vzniknout i jinde. „Stavebně technická řešení budov školek to umožňují. Ve všech je možné tato opatření efektivně nainstalovat. To ale neplatí o školách, kde to možné není, navíc tento systém tam nemá prakticky žádný efekt,“ vysvětluje expert a zdůrazňuje, že je důležité být připravený.

Vždy se může objevit člověk, který je pro své okolí nebezpečný. „Nemusí to být nutně někdo se střelnou zbraní, ale třeba agresivní útočník s nožem nebo nůžkami v ruce či pod vlivem drog,“ dodává Mácal, který má zkušenosti ze zásahové jednotky.

Novinky vítají i učitelky mateřské školy, které už mají za sebou z této oblasti školení. „I já jsem své děti dávala do školky s tím, že tam jsou v bezpečí. Bohužel, dnešní doba je taková, jaká je, a my se tomu musíme přizpůsobit. Ve chvíli, kdy za námi přišel pan Mácal s tímto projektem, tak jsem do toho šla, protože si myslím, že je důležité bezpečnost zajistit. A jsem ráda, že máme možnost tady u nás si vše vyzkoušet,“ podotýká ředitelka Kubicová.

Úpravy zaplatilo z rozpočtu město Cheb. „Díky tomu, že jsme nemuseli nic stavebně upravovat, nás jedna ta místnost vyšla na přibližně 50 tisíc korun. Rádi bychom pokračovali. Myslím, že i město Cheb je nakloněné tomu zajistit bezpečnost na svých mateřských školách,“ plánuje Veronika Kubisová, která jako bývalá policistka dokáže případná rizika lépe vyhodnotit.

A možná i kvůli tomu šla její školka při zajišťování bezpečnosti ještě dál. Na zvonky nechala nově nainstalovat kamery, aby učitelé měli přehled, kdo do budovy vchází. „Také bychom chtěli pracovat na proškolení rodičů v oblasti bezpečnosti. Školka bývá pro lidi zvenčí zamčená, ale stává se, že rodič, který odchází, pustí dovnitř někoho jiného. V tu chvíli nevíme, kdo se po budově pohybuje. Proto plánujeme osvětu i pro rodiče, aby si tohle riziko uvědomili,“ doplňuje Kubisová.