Na okraji Mariánských Lázní se dočkají zastávek jako v civilizovaném světě

Místu vedle hlavní silnice, které je označeno jako zastávka autobusu, chybí přístřešek, který by lidi čekající na pravidelný spoj chránil před nepřízní počasí, i záliv, do něhož by autobus mohl z hlavní silnice zajíždět.

Pouze na jedné straně frekventované silnice, která vede do Chodové Plané, je hned vedle silnice lidem k dispozici zpevněná plocha, betonový panel. Na druhé straně však musejí stát v travnatém příkopu. A pokud je mokro, je téměř jisté, že projíždějící vozy „osvěží“ čekající lidi špinavou sprškou.

Navíc autobus kvůli téměř neexistující zpevněné krajnici zastavuje přímo v jízdním pruhu. To by se však mělo změnit. Město Mariánské Lázně zde plánuje stavbu nových zastávek.

„Budeme tu budovat dvě, na každé straně silnice jednu. Vzhledem k tomu, že z této části Sklářů míří do Mariánských Lázní za prací a do škol poměrně velké množství lidí, chceme, aby byl tento úsek silnice bezpečnější,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Vedle zastávek vznikne i chodník a přechod pro chodce. V současné době probíhá tendr na zhotovitele, podle starosty by se ještě letos mělo začít na projektu pracovat.

Označení obce se posune

Radnice v Mariánských Lázních už také požádala o posunutí cedule s označením začátku obce blíž k Mariánským Lázním. Tím by se prostor se zastávkami stal součástí obce a projíždějící automobily by zde měly snížit rychlost na 50 kilometrů v hodině.

„Tak jsme se konečně dočkali, už dvacet let jsem kolem toho běhal, a nejen já. Na městský úřad nebo do Chebu,“ neskrýval své nadšení nad zprávou, že se lidé ze Sklářů dočkají nových zastávek i posunutí hranice obce, Michael Kaplan ze sousedního Chotěnova. Místní mají radost nejen z nových autobusových zastávek, obyvatelé okolních osad také z posunutí hranic obce.

„Největší problém je, když potřebujete odbočit, je jedno jestli doprava nebo doleva. Spousta šoférů jezdí jak smyslů zbavená. Při každé cestě jen trnete strachem, kdo do vás nabourá. Teď už zbývá jen, aby řidiči začali respektovat značku konec vesnice a skutečně jezdili padesátkou,“ dodal.

S tím souhlasí i další obyvatelé. Vjíždět z vedlejší silnice na hlavní je podle nich velmi nebezpečné. Směrem na Skláře je navíc silnice nepřehledná. Přijíždějící vozy se dlouhou dobu ukrývají za terénní vlnu.