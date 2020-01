Lyžaři se v Krušných horách svezou na technickém sněhu, běžkaři vůbec

V provozu je například nejvýše položený skiareál Krušných hor na Klínovci, jehož sjezdovky halí od třiceti do šedesáti centimetrů sněhu. „Momentálně máme v provozu přes 15 kilometrů sjezdovek,“ oznámili zástupci střediska.

Kromě severní strany skiareálu je v provozu například také Rondo spojující Klínovec s Neklidem, Moser či vlek Za Prahou, kterým se zájemci jednoduše dostanou na lyžích z Božího Daru na Klínovec, a vlek Hranice. Večerní lyžování se prozatím koná ve středu, pátek a sobotu od 16 do 21 hodin na sjezdovce Pod Zámečkem.



Poměrně dobré sněhové podmínky nabízí lyžařům také Skipot v Potůčkách, který zatím otevřel sjezdovku podél lyžařského vleku. Leží na ní šedesát centimetrů převážně technického sněhu a kromě denního provozu se otevírá také od pondělí do soboty na večerní lyžování. To se letos koná o hodinu dříve než v předchozích sezonách, a to od 17 do 20 hodin.

Kromě Potůčků mohou návštěvníci vyrazit také na Bublavu, kde je momentálně od deseti do třiceti centimetrů sněhu, fronty se netvoří.

„Sníh by měl vydržet, hlavní červená sjezdovka je vysněžená dost, dětský park také, ale na modré je provoz omezený. Každou hodinu mrazu se snažíme dosněžovat,“ uvedl Jiří Lhota ze správcovského sdružení Ski centrum Bublava.

Středisko se podle něj snaží zasněžovat i u lanovky, aby mohla být v provozu, jenomže k tomu jsou zapotřebí mrazy, které zatím nepřicházejí. „Určitě se ale lyžovat bude, počasí není takové, aby nás zastavilo,“ doplnil.

Dobrou zprávu pro návštěvníky přinesl i skiareál Mariánky v Mariánských Lázních. V pondělí zahájil lyžařský provoz. „Sjízdná je sjezdovka Krakonoška číslo 1 v celé délce,“ oznámilo středisko. Krakonoška je modro-červená a měří jeden kilometr. Kromě toho má už několik týdnů v provozu také kabinkovou lanovou dráhu, a to denně od 9. do 16. hodiny pro lyžaře i pěší.

Denně je otevřený také božídarský skiareál Novako, a to včetně snowtubingu, i středisko Pod Nádražím v Perninku. Siareál Plešivec zatím otevřel pojízdný pás v dětském centru.

Na běžky to zatím není, stopy zničilo oteplení

Horší než příznivci sjezdového lyžování to mají v Krušných horách ti, kteří by rádi vyrazili na běžky. Minulý týden se sice dočkali prvních strojově upravených stop, ty ale zničilo oteplení. Ani víkendový sněhový poprašek sjízdnost nezachránil.

„Chybí podklad, který vzala obleva. Nezbývá než čekat na vydatnější sněžení,“ upozornili zástupci společnosti První Krušnohorská, která se stará o úpravu tras v západním Krušnohoří. Kvůli špatným podmínkám se do odvolání uzavřely také tratě ve Skiareně u Fichtelbergu, která se nachází v Sasku, kousek od české hranice.

Podle předpovědi meteorologů se budou denní teploty pohybovat až do pátku kolem čtyř nebo pěti stupňů, nejnižší ranní teploty se dostanou lehce pod nulu. Změna by mohla přijít až o víkendu, kdy má začít sněžit.