Školákům v Karlovarském kraji začínají prázdniny, skiareály jsou připravené

Tradičně nejlepší podmínky nabízí v současné době nejvýše položený krušnohorský skiareál na Klínovci, kde leží od půl metru do 80 centimetrů sněhu.



„Podmínky pro lyžování jsou ideální. Areál je v provozu každý den od 9 do 16 hodin,“ uvedli správci střediska. Zasněžili a upravují 25 kilometrů sjezdovek všech obtížností a aktuální informace o provozu přinášejí každé ráno kolem osmé hodiny.

Otevřená jsou ale i další střediska. Na Božím Daru je to například rodinný areál Novako, kde funguje i snowtubing, sjezdovky v Perninku či Skipot Potůčky, který potěší i zkušenější lyžaře. V letošní sezoně zasněžoval, kdykoli to podmínky dovolily. Na jeho sjezdovkách je v současné době okolo šedesáti centimetrů sněhu a od pondělí do soboty tam mohou návštěvníci vyrazit na cenově dostupné večerní lyžování.

Z větších středisek je v provozu i skiareál Plešivec, který minulý víkend otevřel kromě dětského parku, modré sjezdovky Renaty a červenomodré Hany do Pstruží také černočervenou sjezdovku Aidu. Celkem tam jedou tři sedačkové lanovky.

„Doufáme, že během jarních prázdnin v provozu budeme,“ uvedl jednatel střediska Petr Voráček. Vzhledem k předpovědi počasí je podle něj pravděpodobné, že další otevřené sjezdovky během prázdninového týdne nepřibudou.

Teplá zima se podepisuje i na dalších střediscích, přesto návštěvníky vítá i Bublava, kde je v provozu červená sjezdovka číslo 4 a dětský park. Skiareál Mariánky v Mariánských Lázních zase udržuje sjezdovku Krakonoška a dětský park. Provoz v současné době přerušilo středisko v Aši a zavřený je i skiareál Náprava v Novém městě u Jáchymova.

Běžkaře čeká mokrá nadílka

Díky novému sněhu ve vyšších polohách Krušných hor ale opět mohly vyrazit do terénu rolby. Běžkaři ale musejí počítat s mokrou nadílkou.

„Přes noc na pátek připadlo dalších tři až pět centimetrů. Některá místa jsou hodně mokrá, jinde sníh zase odfoukl vítr. Situace je zatím dobrá na Bučinské a Schuppenberské cestě, kde zůstal podklad. Horší úseky jsou ale třeba kolem maringotky na magistrále u Hřebečné nebo u kapličky v Perninku,“ informovala Eva Nduwimana, manažerka společnosti První Krušnohorská, která se stará o úpravu tras v západním Krušnohoří.

Kdo chce vyrazit na běžky, měl si podle ní pospíšit. V neděli má totiž podle předpovědi meteorologů poměrně silně pršet a oteplí se. „V podstatě do úterý má být stále nad nulou. Uvidíme, jestli se podmínky od středy zlepší a co s trasami udělá teplo a déšť,“ podotkla Eva Nduwimana.

Do pátku stihly rolby upravit okolí Božího Daru a Abertam k Bludné, části magistrály kolem Mrtvého rybníka do Perninku a právě Bučinkou a Schuppenberskou cestu nad Perninkem do Jelení, a to až po státní hranici s Německem.

Podle předpovědi meteorologů bude příští týden bohatý na srážky a na konec února nezvykle teplý. V úterý přes den by se mohla průměrná teplota v Čechách vyšplhat až na 12 stupňů Celsia.