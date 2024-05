Soud odmítl propustit silničního piráta. Ve vězení se opil „šťávou z ovoce“

Štíbr si odpykává uložený šestiletý trest ve věznici v Ostrově nad Ohří. Dostal ho u Krajského soudu v Praze za agresivní jízdu, při které v srpnu 2018 ohrozil jiné auto, v němž jela rodina se dvěma dětmi. Štíbr si nejprve vynucoval předjetí, když se pak dostal na úroveň druhého vozu, hodil mu za jízdy do bočního okna kuličku, která rozbila sklo. Šokovanému otci dětí se naštěstí povedlo bezpečně zastavit. Štíbr z místa ujel.

Letos v únoru měl muž vykonanou polovinu trestu. Obrátil se na Okresní soud v Karlových Varech s žádostí o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že do vězení nastoupil dobrovolně, za mřížemi je poprvé, plní si tam všechny povinnosti, získal tři odměny, má zajištěnou práci u firmy, která dělá fasády a střechy, a záruku za něj nabízejí jeho potomci nebo dobrovolní hasiči z místa bydliště.

Vedle nasbíraných odměn však Štíbr dostal také kázeňský trest. Pracovně byl zařazen v kuchyni, kde se loni 30. prosince opil. Při kontrole nadýchal 0,6 promile alkoholu, následný rozbor jeho krve v sokolovské nemocnici ukázal hodnotu 1,01 promile.

30. června 2020

Muž se hájil tím, že si v rámci šachové hry vyměnili se spoluvězněm nápoje, a on až po druhém nebo třetím hrníčku zjistil, že je v teplé ovocné šťávě alkohol. Kolega mu prý řekl, že šlo o vtip. Štíbr pak podle svých slov vylil zbytek šťávy do záchodu. Vychovateli to neoznámil, protože si myslel, že se na to nepřijde. S uloženým kázeňským trestem za opilost nesouhlasí a podal kvůli němu správní žalobu.

Choval jsem se jako magor, přiznává muž

„Soud musí konstatovat, že hodnota alkoholu v krvi přes jedno promile je natolik významná, že je velmi nepravděpodobné, že by odsouzený takovéto množství alkoholu vypil jaksi náhodou,“ uvádí v rozhodnutí, které má redakce iDNES.cz k dispozici, předsedkyně senátu Michaela Jasová.

Dodává, že o Štíbrově správní žalobě ohledně kázeňského trestu zatím nebylo rozhodnuto, postih nebyl zrušen a stále platí, což znamená, že jeho hodnocení z věznice není dobré.

„S ohledem na výše uvedené musí soud konstatovat, že odsouzený v tuto chvíli neprokazuje dostatečné polepšení. Nesplňuje tak druhý zákonný předpoklad (vedle výkonu poloviny trestu a prognózy řádného života, pozn. red.) pro podmíněné propuštění,“ uzavírá soudkyně.

Štíbrovi doporučila, aby za mřížemi projevil skutečnou snahu o nápravu, plně respektoval všechna pravidla a dosáhl zrušení či zahlazení kázeňského trestu.

Na druhou stranu ocenila jeho současný náhled na to, co tehdy provedl. Silniční pirát totiž dlouhodobě odmítal, že se útoku vůči rodině v druhém autě dopustil. V červnu 2020 dokonce přišel ke krajskému soudu, který obžalobu projednával, v černém šátku s pirátským motivem – malými lebkami se zkříženými hnáty.

Nyní u veřejného zasedání karlovarského soudu Štíbr uvedl, že trestnou činnost zapíral na radu obhájce. V současnosti si prý plně uvědomuje, že se „choval jako magor“, ač ve skutečnosti takovým magorem není a lidem se snaží pomáhat.

Tvrdí, že tehdy na silnici si plně neuvědomil, jak závažné následky může mít to, že hodí na okno jiného auta dětskou kuličku. Nyní měl možnost vše v klidu zvážit a chápe, že toto jednání bylo velmi závažné a naprosto nepřijatelné – už to nikdy v životě neudělá.

Štíbr byl v minulosti odsouzen i za to, že v roce 2009 hodil cihlu po policejním autě a v roce 2015 napadl řidiče dodávky. Postříkal mu sedadlo spolujezdce benzinem.