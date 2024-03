Zima dala silnicím zabrat, s opravami pomůže mikrovlnná technologie

„Střídání teplot je to nejhorší, co může být. Kdyby jenom mrzlo, nebyly by následky zimy tak výrazné,“ konstatoval Jiří Baloun. Voda totiž i v místech, které silničáři opravili metodou studené balené směsi, pracuje. Hodně také podle vedoucího provozu záleží na tom, na jak frekventované komunikaci výtluk je. Například provoz kamionů situaci dál zhoršuje.

To je i případ díry v silnici I/21 vedle Jesenice u odbočky na Lipoltov, na níž redakci upozornili čtenáři. Podle Jany Jandové, inspektorky ŘSD pro Chebsko, je oprava v plánu nejbližších dnů. Správci komunikací přitom využijí mikrovlnou technologii. „Opravy bude zajišťovat externí firma podle plánu. Zmíněný úsek je také součástí mikrovlnných oprav,“ uvedla Jandová.

Důležité je včas vědět

Tato metoda je českým patentem. „Mikrovlnná technologie není limitována žádným ročním obdobím ani počasím. S jedinou výjimkou. Tou je silný déšť, při němž po vozovce tečou proudy vody,“ uvedl pro server zdopravy.cz Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel firmy Futtec, která patent vlastní. Technologie dokáže zacelit výtluky o rozměrech až 60 krát 80 centimetrů bez vzniku spár.

Podle Jiřího Balouna je ovšem velice důležité, aby se správa o kritických místech dozvěděla. I když externí firmy provádějí prohlídky silnic, technici mohou být podle Balouna stiženi takzvanou provozní slepotou. „Podněty z řad veřejnosti vítáme. Lidé se na nás ale zase tak často neobracejí. Celý proces oprav by jejich aktivnější přístup mohl urychlit,“ řekl.

Opravy do několika dnů

Krajské ŘSD sice nemá žádnou aplikaci, do níž by mohli motoristé přímo zanášet místa, která by si zasloužila opravu. Způsobů, jak správce komunikací kontaktovat, je ale víc. „Mohou se na nás obrátit přes e-mail, telefonicky či přes sociální sítě,“ podotkl Jiří Baloun. Jakmile se informace objeví, doputuje na stůl pracovníků krajské správy.

Doba od nahlášení konkrétní závady na komunikacích po její konečnou opravu se pak podle Jiřího Balouna většinou pohybuje v řádu několika dnů. „Záleží ovšem na tom, kde díra je a jaký je plán oprav,“ doplnil vedoucí provozního úseku krajské správy ŘSD.