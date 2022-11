Silnice z Varů na Plzeň bude zavřená, před zimou tam musí rozšířit objížďku

„Úplná uzavírka tohoto úseku začne 14. listopadu a potrvá nejdéle do 21. listopadu,“ uvedl Lukáš Hnízdil, ředitel krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Je ale podle něj možné, že práce skončí dřív.

Firma, kterou ŘSD vybralo na úpravu objízdné trasy, musí demontovat stávající betonová svodidla, rozšířit profil komunikace a natlouct svodidla nová. „To by za provozu nešlo, proto jsme přistoupili k plné uzavírce,“ vysvětlil Hnízdil.

Po dobu uzavírky mohou řidiči osobních aut využít možnosti objet inkriminované místo přes Stanovice, nákladní doprava pojede dál přes Bochov a Toužim.

Objížďka u Kfel komplikuje dopravu už řadu měsíců. Původně měla skončit už v říjnu letošního roku současně s dokončením prací na opravě dvou mostů v tomto úseku silnice I/20. Situaci ale zkomplikoval fakt, že firma, která měla mosty opravit, prakticky ze dne na den ze stavby zmizela.

Ředitelství silnic a dálnic proto musí vypsat nové výběrové řízení na tuto zakázku. „Projektanti dokončují podklady pro vypsání zakázky. Výběrové řízení bychom chtěli vyhlásit do konce roku,“ řekl Hnízdil.

Už dnes je ale jasné, že jeden z mostů musí kvůli zpackané opravě k zemi. V případě druhého by měly práce pokračovat podle původního záměru. „Tento most musíme zakonzervovat tak, aby se přes zimu jeho stav nezhoršil,“ podotkl Lukáš Hnízdil s tím, že by práce na něm měly začít na jaře příštího roku. Hotovo by mělo být v říjnu 2023.

Ještě před zimou ale musí správce komunikace zlikvidovat materiál, který se po dobu dosavadních oprav nashromáždil na březích řeky Teplé. „Firma jej uložila do záplavového území. S Povodím Ohře jsme byli domluveni na toleranci, ne ale přes zimu. Deponovaný materiál tak musíme odstranit,“ dodal ředitel.