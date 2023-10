Nový podchod bezpečně spojí centrum Františkových Lázní a čtvrť Žírovice

Pěší i cyklisté se dostanou do škol, za nákupy, sportem, přírodou či poznáním, aniž by museli kličkovat mezi automobily.

„Kvůli stavbě podchodu bylo třeba nejprve vybudovat objížďku, takzvaný bypass. V současnosti se ovšem už doprava vrátila na původní silnici,“ informoval Otakar Skala, který kvitoval, že objížďka byla obousměrná.

Složitá příprava stavby

V úseku se tak netvořily kolony, jako to bývá tam, kde je průjezdný pouze jeden pruh komunikace a dopravu řídí světelná signalizace. „Ve směru na Žírovice se podchod napojí na stávající cyklostezku, směrem do Františkových Lázní ústí do ulice Mládežnická. Přitom úprava části Mládežnické je rovněž součástí tohoto projektu,“ upřesnil Skala.

Město stavbu za celkem 88 milionů korun chystalo několik let. Přípravné práce byly složité zejména proto, že prakticky jde o stavbu nového mostu na silnici první třídy. Bylo třeba i vykoupit některé pozemky. Radnice byla úspěšná také ohledně financí. Město totiž na projekt získalo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci bezmála 63 milionů korun.

„Jsme rádi, že se nápad podařilo realizovat. Lidé se snáze dostanou do škol, školek či obchodů nebo na výlety. Hlavní je, že to bude bezpečné. O to hlavně jde,“ podotkl Skala.

Státní silnice I/21 je součástí mezinárodní silniční sítě a je i obchvatem lázeňského města. Spojuje dálnici D6 s hraničními přechody v Aši a ve Vojtanově.

Je velmi vytížená, denně tudy projede přes15 tisíc automobilů. Frekventovaná silnice odděluje od vlastního města čtvrti Žírovice a Aleje - Zátiší, kde vznikají nové domy. Navíc ji křižuje cyklostezka a turistická trasa. Není proto výjimkou, že zejména v létě se vedle místních pokoušely dopravní překonat cyklistické výpravy.

Uvažuje se o dvou kruhových objezdech

Mezi vozy často kličkovali turisté, kteří z Františkových Lázní mířili například k přírodní rezervaci Soos nebo dál směrem do Skalné a do Německa, nebo jeli v opačném směru. Bezpečnosti nepřispívá ani to, že široká a rovná silnice často svádí řidiče k vyšší rychlosti. V budoucnu by se měla proměnit celá lokalita a vedle podchodu by zde mohly vzniknout dva kruhové objezdy.

První by přetnul silnici v místě nynější křižovatky u Alejí, druhý poblíž nového podchodu. Zvažuje se i varianta vybudovat podél silnice mezi objezdy chodník. Pak by bylo možné úsek označit značkami začátek a konec obce, a dopravu významně zpomalit. Území mezi centrem a odlehlými čtvrtěmi města by bylo možné lépe využít třeba k výstavbě rodinných domů.