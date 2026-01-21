Spáleniště dostává moderní tvář. Vrcholí modernizace chebského sídliště

  11:10,  aktualizováno  11:10
V Chebu vrcholí modernizace sídliště Spáleniště. Cílem je povznést okolí domů z šedesátých let minulého století na úroveň současných trendů moderního bydlení a zajistit obyvatelům nejstaršího sídliště ve městě dostatek míst k parkování.
Spáleniště je nejstarším sídlištěm v Chebu. (23. srpna 2023)
Spáleniště je nejstarším sídlištěm v Chebu. (23. srpna 2023) | foto: MAFRA

Po úpravách komunikací a menších zelených ploch mezi domy dojde i na největší vnitroblok, ohraničený ulicemi Jungmannova, Kosmonautů, V Zahradách a Pastýřská.

„Zhotovitel je vybraný. Předpokládáme, že někdy v březnu, v dubnu se začne. Práce potrvají přibližně rok a vysoutěžená cena je 43,5 milionu s DPH,“ uvedl zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Podle jeho slov v proluce mezi domy vznikne velké dlážděné parkoviště pro přibližně 140 automobilů. Menší část volného prostoru pak město nechá upravit jako veřejnou zeleň pro odpočinek a relaxaci, ale i pro vsakování vody. Stavba bude rozdělena do několika částí, aby nebylo nutné uzavřít celý vnitroblok.

„Záměru předcházelo několik studií a veřejných projednávání, ze kterých vyplynulo, že právě nedostatek míst k parkování je to, co zdejší obyvatele pálí nejvíc. Proto jsme se vydali tímto směrem,“ vysvětlil Pagáč. Vybudování oficiálního parkoviště by mělo vyřešit skutečnost, že po demolici staré kotelny a skladu uhlí se ve vnitrobloku parkovalo živelně.

„Úprava tohoto prostoru mezi panelovými domy je jedna z posledních etap rekonstrukce Spáleniště. Pak už se budeme věnovat ulici Jungmannova, kde dojde na rozšíření komunikace. Díky tomu bude možné na straně k sídlišti vybudovat šikmá parkovací stání. Na straně k rodinným domům ulice zůstane ve stávající podobě. Na tento projekt už máme stavební povolení,“ upřesnil Pagáč s tím, že úplně naposled dojde na úpravu Pastýřské.

Na sídlišti Spáleniště je asi 780 bytů. Žije v nich přibližně 2,5 tisíce obyvatel. Parkovacích míst tu před rekonstrukcí bylo jen 280.

Zdejší obyvatelé mají v živé paměti situace, kdy auta, stojící po obou stranách úzké komunikace v ulici Kosmonautů, bránila projetí hasičských, a dokonce i sanitních vozů.

