Ukrajinci musejí pryč z karlovarského sanatoria, kvůli energetické krizi

„Nebyli bychom schopni objekt vytopit tak, aby nám zůstaly finanční prostředky na efektivní hospodaření s ním,“ řekla pro ČTK primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Dosavadní náklady na provoz bývalého sanatoria byly průměrně 200 tisíc korun měsíčně. Pokryly je státní kompenzace.

„Náklady na vytápění v zimních měsících budou enormní. Dosud je pro uprchlíky ubytování v Trocnovu výhodné. Ale kdybychom od nich měli brát příspěvek na vytápění, výhoda by byla pryč,“ komentoval situaci první náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Trocnov dalo město uprchlíkům k dispozici už v březnu letošního roku. Této možnosti využilo doposud asi pět desítek běženců. Ty už v srpnu magistrát informoval o tom, že ubytování zde skončí v říjnu. Město nyní i ve spolupráci s realitními kancelářemi hledá další ubytování pro ně.

Uprchlická krize přišla v době, kdy se město chystalo někdejší sanatorium Trocnov prodat. Pro objekt neměla radnice, které patří, využití.

Do městské správy se sanatorium vrátilo vloni v květnu, kdy vypršela smlouva s nájemcem, respektive ji magistrát neprodloužil. Už tehdy bylo podle náměstka Trtka jasné, že pokud by měl objekt fungovat pod hlavičkou Karlových Varů, znamenalo by to velké investice.

V lednu letošního roku se proto začal připravovat prodej za minimální cenu téměř 60 milionů korun. Najít zájemce se ovšem nepodařilo.

Podle Tomáše Trtka ale budoucí prodej Trocnova není definitivně ze hry. „Je to jedna z variant,“ naznačil náměstek. Další osud sanatoria v nejkrásnější části Karlových Varů ovšem určí až nová městská vláda.