Pozemek po Rudolfinu opět patří Chebu, chce tam hotel nebo bytové domy

„Na pozemku jsou vzrostlé nálety, rozpadá se zděný plot tak, že ohrožuje kolemjdoucí. My jsme na to upozorňovali a se zástupci firmy jsme se několikrát sešli. Oni se dušovali, že chtějí stavět, nicméně ten proces trval tak dlouho, že jsme trpělivost ztratili. Učinili jsme patřičné kroky a dnes už je pozemek opět majetkem města. Bývalým majitelům jsme vrátili kupní cenu 4,5 milionu. Teď budeme přemýšlet, co dál,“ řekl Pagáč s tím, že v úvahu nyní přichází výběrové řízení na záměr využití, aby při prodeji pozemku město mělo jistotu, co na tak lukrativním místě vyroste.

„V každém případě budeme ve smlouvě o prodeji prosazovat podobné podmínky, aby se pozemek při neplnění smlouvy opět vrátil městu,“ ujistil Pagáč.

Hotel nebo bytovky

Co by konkrétně mělo na pozemku nedaleko chebské radnice nakonec vyrůst, radnice zatím netuší. Podle místostarosty Pagáče se nabízí dvě možnosti, tedy stavba hotelu, který Chebu chybí, nebo by na místě bývalého gymnázia mohly stát bytové domy.

„Ano, je pravda, že poblíž Chebu jsou Františkovy Lázně, které tu ubytovací kapacitu mají. Ale tím bychom turisty vymístili z města, a to nechceme. Na druhou stranu, Cheb je lokace, kde návštěvníci tráví v průměru jen dva dny. Pokud tedy z Chebu nechtějí vyjíždět do okolí, třeba i do Německa, na různé výlety,“ předestřel Pagáč s tím, že další možností je stavět na parcele bytové domy.

Uvažovalo se rovněž o parkovacím domu, nicméně v tomto případě dostala přednost lokalita v Havlíčkově ulici a prostor u vlakového nádraží.

Město pozemek prodalo před více než dvaceti lety. Tehdy zde chtěl investor vybudovat hotel se čtyřmi desítkami lůžek a kasino. To se ale nestalo a pozemek dál chátral. Po změně majitele se mluvilo o tom, že zde vyrostou tři obytné domy. Ani tento záměr se však zrealizovat nepodařilo.