Dobrovolníkům připadá běžné, že pomáhají, říká pořadatelka Křesadla

Kdo za nápadem ocenit dobrovolnou práci stojí?

S myšlenkou oceňování dobrovolníků přišli Olga Sozanská a Jiří Tošner, zakladatelé centra HESTIA, které se věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje tato organizace dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Později ceremoniál předávání Křesadel převzaly další regiony a města. U nás v kraji se předávání Křesadel poprvé konalo v roce 2007, já jsem do projektu vstoupila v roce 2011. Tehdy jsem se stala ředitelkou Mateřského centra Karlovy Vary, které provozuje i krajské Dobrovolnické centrum Vlaštovka. A s ním jsem „podědila“ právě Křesadlo.

Proč se předává jako cena skutečné křesadlo, tedy jeho historická podoba?

Křesadlo je nástrojem, na kterém se při trošce šikovnosti dají vykřesat jiskry. Jenže v tomto případě jsou to jiskry lidství. Ty nezaloží oheň, ale přinesou hřejivý pocit uspokojení, které má člověk, když je jeho práce přijata a doceněna. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma a nezištně svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. Cílem je ocenit práci těchto lidí, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další k zapojení do dobrovolnických aktivit.

Kdo je autorem návrhu?

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.

Kdo dobrovolníky na tuto cenu nominuje?

Neziskové organizace i sami občané. Konkrétně za rok 2020 jsme obdrželi 21 nominací, v nichž navrhovatelé popsali řadu výjimečných osobností, které svůj volný čas a energii věnují ve prospěch druhých. O tom, kdo nakonec ocenění získá, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, ale i ze státní správy, samosprávy a komerčních firem. V našem kraji je komise devítičlenná.

Kdy a kde se budou letošní ceny předávat?

Slavnost se bude konat v pátek 18. června od 18 hodin v karlovarském hotelu Imperial. Předávání cen je spojeno s kulturním programem a malým rautem. Chtěla bych říci, že tento ceremoniál slouží k veřejnému poděkování všem dobrovolníkům z Karlovarského kraje. To je také podstata celého ocenění Křesadlo. Ti lidé jsou většinou velmi skromní a velmi překvapení. Připadá jim, že pomáhat druhým je běžná věc a že si nezaslouží, aby jim za to někdo děkoval. Ale na druhou stranu jsou velmi dojatí, že se najdou lidé, kteří jim řeknou díky právě za zdánlivě běžnou věc, kterou dělají pro druhé. Je skvělé, že zároveň s poděkováním zazní i výčet práce oceněných. To je na té akci úplně nejhezčí.

Kolik cen jste už v kraji předali?

Celkem jsme pořádali dvanáct ročníků. Na vysvětlenou musím říci, že jsme Křesadla nepředávali každý rok, zasáhla rovněž pandemie. Obdrželi jsme za tu dobu přes tři stovky nominací a rozdali třiapadesát křesadel. Letos si cenu odnese dalších pět dobrovolníků, jsou nominovaní i dobrovolníci, kteří pomáhali při pandemii. Záštitu nad celou slavnostní akcí převzala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Když tak nad tím přemýšlím, kdo je vlastně dobrovolník?

Úplně obyčejný člověk, který naprosto nezištně něco dělá ve prospěch druhého, bez nároku na odměnu. I ten, kdo nemohoucí sousedce dojde nakoupit, chodí jí vyzvednout věci na poštu nebo pomůže s úklidem, je dobrovolník. Právě tohle jsou dobrovolníci z běžného života, které bych ráda viděla v nominacích. Zatím se to příliš nedaří. Většinou dostáváme nominace na lidi, kteří pracují v nějakých organizacích, například pro obec, pro nemocnici, dětský domov.

Celý projekt nyní přechází na novou organizaci. Na kterou a proč?

Služby našeho mateřského centra jsme rozšířili do nejrůznějších sfér a projektů. Nabízíme projekty pro nezaměstnané, rekvalifikační kurzy, vzdělávací programy, věnujeme se seniorům. Na dobrovolnictví nám zbývá čím dál méně času. Proto jsme si řekli, že některé věci už musíme opustit. A vzhledem k tomu, že vedle nás postupně vyrostlo regionální dobrovolnické centrum INSTAND, rozhodli jsme se, že mu tuto oblast naší činnosti předáme, a to se vším všudy. S vědomostmi, zkušenostmi i kontakty. Víme, že o dobrovolníky v kraji bude dobře postaráno. Tím jsme se ovšem museli vzdát i Křesadla, protože to k dobrovolnictví prostě patří. Další ročník předávání Křesadel už proto bude v jejich režii.