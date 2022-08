Dobrý řidič autobusu má pro dopravce v Karlovarském kraji cenu zlata

Linky z důvodu nedostatků zaměstnanců však regionální dopravci výrazně omezovat nemuseli.

„Toto je opravdu věčné téma, které se nejspíš nezmění. Řidičů autobusů je i podle ostatních podniků velký nedostatek. Potřebovali bychom jich více, ale nehlásí se nebo nemají zájem. Linky z tohoto důvodu omezené nejsou a nebudou,“ uvedl jednatel podniku Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

Nabídky práce na tuto pozici je možné vyhledat na každém portálu volných pracovních míst. Nabízená mzda se pohybuje od 40 tisíc korun s náborovým příspěvkem 40 tisíc korun a dalšími výhodami. Zájem přesto, až na výjimky, není.

Nedostatek lidí schopných usednout za volant autobusu tíživě pociťují i ve společnosti Ligneta. „Jsme vděční za každého slušného řidiče,“ komentoval situaci obchodní ředitel dopravce René Roubík.

Právě nedostatek šoférů vedl společnost k tomu, že už v polovině června najela na jedné z linek na prázdninový provoz. „Normálně by na ní byl větší počet spojů,“ doplnil Roubík.

Ve Varech zabrala náborová kampaň

V Dopravním podniku Karlovy Vary, který vedle karlovarské městské dopravy provozuje i meziměstské linky, si podle ředitele Lukáše Siřínka aktuálně na nedostatek řidičů nestěžují. „Podstav nemáme, podařila se nám náborová kampaň,“ vysvětlil ředitel.

Otázkou ovšem je, jaká bude situace v Chebu, kde by měl od příštího roku začít fungovat Dopravní podnik Cheb. „Podle dosavadního průzkumu by problém být neměl. Ale personálie bude jednatel Dopravního podniku Cheb řešit až po zářijovém zasedání chebského zastupitelstva,“ doplnil Lukáš Siřínek s tím, že už v tomto týdnu budou chebští radní rozhodovat o schválení záměru smlouvy pro nového dopravce na dalších deset let.

Vedle nedostatku řidičů se ovšem autobusoví dopravci potýkají i s ekonomickými problémy, které způsobila zejména donedávna raketově rostoucí cena pohonných hmot. Zdražit jízdné přitom podle Zdeňka Suchana ze společnosti Autobusy KV není jednoduché.

Žádný z oslovených dopravců k tomuto kroku ostatně nepřistoupil. „Platí zde pravidlo věcně usměrňované ceny. Aktuálně se situace řeší s Karlovarským krajem,“ naznačil Suchan.

Na ekonomice dopravců se podle Lukáše Siřínka podílely jak zvýšené náklady na pohonné hmoty, tak ne úplně standardně naplněná kapacita. Situaci podle něj hodně ovlivní finanční kompenzace, kterou na pokrytí ztrát poskytl dopravcům jezdícím v závazku veřejné služby Karlovarský kraj. „Ta zvýšené náklady pokryje. Na konci roku bychom tak podle všech predikcí měli skončit nejhůře s černou nulou,“ řekl Siřínek za karlovarský dopravní podnik.

René Roubík z Lignety je co do prognóz hospodářského výsledku poněkud opatrnější. „Uvidíme na konci roku,“ naznačil pouze. Do hospodářského výsledku jednotlivých dopravců totiž mohou ještě výrazně promluvit podzimní měsíce.