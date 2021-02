Respirátorů je dost, roste zájem o testy, hlásí lékárny v zavřených okresech

Lékárna na Evropské v Chebu nyní nejčastěji prodává balení českých respirátorů po deseti kusech. „Lidé se pak v souvislosti s jejich nákupem ptají na to, zdali se mohou nosit opakovaně. Pokud člověk používá respirátor celý den, nelze to v žádném případě doporučit,“ vysvětlila zdejší magistra Eugenie Chromá.



Celkově se prodej respirátorů od minulého týdne v uzavřených okresech kraje, tedy na Chebsku a Sokolovsku, zdvojnásobil.



„Když si vezmeme, že uzávěra těchto okresů byla vyhlášena ve středu 11. února, můžeme srovnat prodeje v intervalu čtvrtek až neděle uplynulého týdne s tím předminulým. A vidíme tu nárůsty prodejů o více než 50 procent. Proto jsme také do uzavřených okresů směřovali mimořádně navýšené dodávky respirátorů třídy FFP2. Pro všechny tři okresy včetně Trutnovska se jedná o 50 tisíc kusů respirátorů navíc. S distribucí jsme začali minulý pátek,“ uvedl mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Ten zároveň potvrdil rostoucí zájem lidí o nákup domácích antigenních testů: „Ještě v listopadu loňského roku to byly v celé síti jen jednotky prodaných kusů, v prosinci už se jich prodaly stovky, v lednu tisíce. Teď, v polovině února, už jsme lednová čísla dávno překonali. Naše lékárnice ale samozřejmě nakupující upozorňují, že jde o produkt určený zdravotníkům a že pouze zdravotník je kompetentní k tomu, aby výsledek testu interpretoval. Stejné upozornění máme i na e-shopu.“

Sokolovská lékárna Zelená hvězda prodává české respirátory nyní za 25 korun a lidé se zdejších lékárnic nejčastěji ptají na to, zdali se dají tyto ochranné pomůcky vyprat.



„Dostanou od nás jasné informace, jak s respirátorem zacházet, nejdůležitější je především jeho správné nasazení a utěsnění. A prát se samozřejmě nedají, jsou určené k jednorázovému použití,“ vysvětlila magistra lékárny Marie Petrová.



Také ona zaznamenala zvýšený zájem obyvatel Sokolova o antigenní testy a také o testy na protilátky proti onemocnění covid-19.

Domácí testy budou zanedlouho k dostání

Námi oslovené lékárny zároveň potvrdily, že v nejbližších týdnech by mělo být domácích antigenních testů pro laické uživatele k mání hned několik.

Zatím jsou totiž v prodeji v kamenných obchodech či na internetu testy, které nejsou jejich výrobci pro domácí použití oficiálně určeny. A to i přesto, že už je řada z nich na obsluhu dost jednoduchá. Dostupné jsou testy z kapky krve, moči i ze slin.



„Nikdo netvrdí, že by to nezvládl i někdo jiný než zdravotník. Ale my nemůžeme jít přes to, co deklarují výrobci,“ uvedla již dříve pro MF DNES pověřená ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Karlovarský kraj má zároveň pro obyvatele okresů Cheb a Sokolov k dispozici 500 tisíc chirurgických roušek zdarma. Do obcí je průběžně rozvážejí dobrovolní i profesionální hasiči.



Třeba v Sokolově si je od tohoto týdne mohou lidé vyzvednout během odpoledních hodin hned na šesti místech: v městské knihovně na Starém náměstí, v pobočce knihovny ve Slavíčkově ulici, v divadelní kanceláři MDK (na místě bývalého vstupu do kina, levá strana MDK), ve vestibulu radnice, v kině Alfa a ve stanu městské policie u restaurace Dukla na sídlišti Michal.

Respirátory, které Sokolov od státu také obdržel, jsou pak určeny podle sokolovské radnice pouze pro školská zařízení, do nichž je už město zaváží.