Z rybníka má být opět vyhlášená plovárna. Chybí ale peníze na odbahnění

Projekt i stavební povolení už má radnice k dispozici. Nyní vyhlíží vhodnou dotaci. „Náklady jsou vysoké, sami nejsme schopni stavbu z obecního rozpočtu financovat. Ještě před dvěma lety byly náklady kolem 6,5 milionu korun, nyní odhaduji cenu úprav rybníka na 8 milionů,“ nechal se slyšet krásenský starosta Luboš Pokorný.

Úprava vodní nádrže nutným předpokladem ke vzniku veřejné plovárny. „Nejdůležitější je odbahnění. Vytěžený materiál lze uložit a později využít třeba na výrobu kompostu. Podle testů bahno tvoří z větší části ornice splavená z okolních pozemků, neobsahuje žádné příměsi ani těžké kovy. V dobrém stavu není hráz, opravit bude třeba i přeliv,“ popsal stav nádrže starosta.

Dvě třetiny rozpočtu vydat nelze

Dodal, že následnou infrastrukturu, která by přeměnila rybník na plovárnu, by obec řešila v budoucnu dalším projektem. Teprve poté by se na břehu mohla objevit písčitá pláž, dřevěná mola, lehátka a převlékací kabinky. „Musíme v tomto spoléhat na dotace, ale takové, které by nám pomohly s většinou nákladů,“ zdůraznil starosta.

Dosud byla dotace, s níž přišlo ministerstvo zemědělství, nanejvýš dva miliony korun. „A to je pro nás bohužel velmi málo. Obec Krásná má ročně daňové příjmy pouze kolem devíti milionů korun. Nemůžeme si proto dovolit vydat zhruba dvě třetiny rozpočtu jen za odbahnění rybníku,“ podotkl k financování akce Novotný.

Rozvíjející se obci koupaliště chybí

Svědčí o tom soubor fotografií z 50. let minulého století. Nyní se v horkých dnech jezdí smočit k rybníku Černý Luh nebo do Studánky. „Přírodních koupališť je v okolí málo a kvalita vody není valná. Lidé proto hodně jezdí i do Německa, kde jsou přírodní koupaliště krásná a udržovaná. Obnova našeho rybníka by to mohla změnit,“ dodal starosta Pokorný.

V minulosti přitom rybník Koupaliště lidé k rekreaci využívali. A určitě by se tak dělo i po jeho úpravě. Obec Krásná v roce 1990 patřila pod správu města Aše. Poté, co získala samostatnost, se začala rozvíjet. Dnes zde žije na šest stovek obyvatel, obec má vlastní byty, školku, knihovnu, několik hřišť a jízdárnu. V Krásné funguje řada spolků včetně dobrovolných hasičů.