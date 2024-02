Bazénové centrum doplní padesátka s tribunou, plánují se i další sportoviště

Díky novému bazénu se zvýší kapacita venkovního koupaliště, kam se rekreační plavci v letních měsících horko těžko vejdou, profitovat z něj ale budou i sportovci.

„Ti by tak měli k dispozici jediný certifikovaný padesátimetrový bazén v kraji s osmi plaveckými drahami a tribunou pro 250 diváků,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Padesátimetrový bazén má vzniknout nad stávající pětadvacítkou, která má pouze tři dráhy. „Zbytek bazénu je spíš brouzdaliště,“ konstatoval náměstek. V současnosti se připravuje studie, která bude hotová v březnu. „Na jaře pak přijde na řadu projekt pro územní rozhodnutí, který už by měl obsahovat první rozpočet,“ podotkl náměstek Vaněk.

Město má ambiciózní plány

Program, který vyhlásí Národní sportovní agentura, umožňuje získat dotaci ve výši až osmdesáti procent nákladů. Šance na ni je podle Vaňkova názoru velká. „Pokud ji získáme a projekt posvětí zastupitelstvo, můžeme příští rok stavět,“ doplnil náměstek.

Národní sportovní agentura vypíše program na podporu výstavby venkovních sportovních bazénů na podzim.

Z dlouhodobého hlediska jsou ale plány města s lokalitou v Tuhnicích daleko ambicióznější. A to vytvořit území v majetku Karlových Varů plné sportovišť. „Bavíme se o horizontu dvou desítek let,“ podotkl Vaněk.

Ne všechny budovy a pozemky ale patří městu. Nevlastní sportovní halu u atletického hřiště a vilu s ubytovnami nad stadionem. „Soukromníkovi patří také pozemek bývalého fotbalového hřiště v sousedství někdejšího areálu Kattenbeck,“ řekl náměstek.

Zástupci města by podle něj s majiteli popsaných nemovitostí jednali o možnosti směny. „Vize je taková, že by zde vznikl scelený soubor sportovišť pod jednotnou správou. Tu by měla na starosti KV Arena,“ dodal Miroslav Vaněk.

