Řidiči v Hleďsebi dozávodili. Problémová silnice je po opravě výrazně užší

Podle hleďsebského starosty Pavla Zteiskara je aktuálně stavba uvedená do provozu a prochází procesem kolaudačního řízení.

„Pracovalo se tu od loňského srpna, a přestože místní, kteří v tomto úseku bydlí, měli v průběhu stavby ztížený přístup k domům, jistě si užívali měsíce nezvyklého klidu. Ulicí Pohraniční stráže totiž denně projíždí tisíce aut. Je to páteřní komunikace, která vede dopravu do Mariánských Lázní. A často se tudy jezdilo hodně rychle. Teď už snad závodníky užší silnice a ostrůvky přibrzdí,“ věří starosta a zmiňuje i fakt, že kvůli objížďce opravovaného úseku se cesta do Mariánských Lázní prodloužila.

Výsledek však stojí za to. Nová parkovací místa jsou dlážděná žulovými kostkami, rozšířené chodníky zdobí zámková dlažba, na silnici, která je o více než metr užší, vyrostly ochranné ostrůvky pro bezpečnější přecházení chodců. Nechybí úpravy zeleně a moderní veřejné osvětlení s úspornými led lampami. Frekventovaný průtah obcí získal po úpravách zcela novou tvář.

„Cílem bylo především zvýšit bezpečnost a rozšířit počet parkovacích míst. Tato ulice dlouhodobě bojovala s jejich nedostatkem. Nebezpečné situace vznikaly zejména po ránu u školy, když rodiče přiváželi děti,“ popisuje situaci hleďsebský starosta Pavel Zteiskar. Podle jeho slov právě bezpečnost a parkovací místa byly stěžejním důvodem, proč Státní fond dopravní infastruktury podpořil projekt dotací ve výší 85 procent uznatelných nákladů.

„Peníze na financování projektu plynuly z více zdrojů. Z rozpočtu obce Velká Hleďsebe jsme hradili část chodníků, vjezdů, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Silnice byla v režii Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. A Státní fond dopravní infrastruktury nás podpořil dotací. Když to převedu na peníze, tak jsme na dotaci získali asi 13,5 milionu, 5 milionů zaplatíme my a 3 miliony krajští silničáři. Celkem to dělá nějakých 21 milionů,“ počítá starosta.

Podobná úspora je unikát

Zároveň vyzdvihuje fakt, že rozpočet akce zhotovitel dodržel, navíc se podařilo i ušetřit. „Pečlivým dozorem, kontrolami, zkouškami a posudky nad rámec projektu se nám podařilo dosáhnout toho, že na stavbě budou ještě některé méněpráce. Ve chvíli, kdy jsme zjistili například to, že některé povrchy pod chodníky není třeba sanovat, tak jsme tyto položky mohli ze seznamu prací výrazně proškrtat. To si myslím, je takový unikát. Běžně se nestává, že se u takové stavby rozpočet poníží o více než milion korun,“ směje se starosta.

Doplňuje, že řidiče v obci čekají další uzavírky. „Připravili jsme projektové dokumentace na opravy dalších silnic. V srpnu začneme na Klimentovské, která je ve velmi špatném stavu, zároveň se bude pracovat v ulici Tyršova. Vedle oprav komunikace a chodníků zde vybudujeme i nové stanoviště pro nádoby na separovaný odpad. Tyto akce už budou plně v režii obecního rozpočtu. Pro letošní rok jsme na ně připravili částku 14 milionů korun,“ dodává Pavel Zteiskar.