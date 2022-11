Vary chtějí družstevní výstavbou zvrátit úbytek obyvatel. Plánů je více

V druhé pak zůstane ubytovna, ovšem s vyšším standardem, než nabízí ta současná. Za projektovou dokumentaci zaplatí radnice 1,8 milionu korun. „Nyní proplatíme 1,6 milionu, zbylou část po dodání dokumentu,“ naznačil náměstek Miroslav Vaněk.

Cena za samotnou přestavbu vzejde právě z projektové dokumentace. Náměstek potřebnou sumu odhaduje na stovky milionů korun. „Je zapotřebí mít nejdříve podklady, pak shánět prostředky na realizaci,“ konstatoval Vaněk, který současný stav ubytovny označil za jednu z bolestí Karlových Varů.

Vedle samotné přestavby objektu řeší projektová dokumentace také související součásti záměru. Jednou z nich je například parkování. „Parkovacích míst bude zapotřebí spousta,“ naznačil náměstek.

Ubytovna Drahomíra má v současné podobě 135 bytových jednotek. Jen část z nich je ale obyvatelná. „Jde o 87 jednotek. Téměř všechny jsou momentálně obsazené, dvě jsou pro případné zájemce o tento typ ubytování k dispozici ihned, další čtyři po nezbytných úpravách,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu. Z pohledu od Kollárovy ulice levé křídlo objektu, v němž je 48 bytových jednotek, je podle ní neobyvatelné.

Jak uvedla v rozhovoru pro MF DNES primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, bytová výstavba musí být prioritou pro každé vedení města. „Nechceme mít přece město a region, kde budou žít jen lidé v seniorském věku. To je však věc, kterou nemůžeme vyřešit za čtyři roky. Ale musíme ji aspoň nastartovat,“ řekla primátorka.

Do konce února příštího roku by tak měla být hotová studie na družstevní výstavbu v Krokově ulici, kde by mohlo vzniknout 380 bytů. „Pak můžeme začít shánět investora,“ uvedla Pfeffer Ferklová.

Souběžně s tímto záměrem pak podle Miroslava Vaňka pokračuje i projekt ve Východní ulici. Někdejší objekt jeslí a mateřské školy by se zde měl změnit na bytový dům se šedesáti jednotkami. Se stavebním povolením radnice počítá v polovině příštího roku. „Naším cílem je vrátit počet obyvatel města nad 50 tisíc,“ dodala primátorka.