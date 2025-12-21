Při budování kreativního centra našli dělníci zazděný portál ze 16. století

  9:20
Za projekt plný šibeničních termínů se dá označit zrod Kulturního a kreativního centra v Jáchymově, který představitelé města otevřeli v tomto týdnu. Vznikl z někdejší knihovny a infocentra. Lázeňské město díky němu získalo prostory například pro setkávání seniorů.

O možnosti vybudovat v objektu jáchymovské radnice kreativní centrum se podle místostarostky Lady Baranek začalo mluvit v září roku 2023. „Na žádost o dotaci z Národního plánu obnovy jsme měli jen pár dní, musela být podaná do 28. září,“ uvedla místostarostka.

Loni v únoru se Jáchymovští dozvěděli, že s žádostí o dvacetimilionovou dotaci uspěli. V březnu pak začal kolotoč příprav projektové dokumentace pro stavební povolení. „Tu jsme museli stihnout do 30. června, protože jinak bychom spadli do nového stavebního zákona, respektive do procesu stavebního povolení. V takovém případě bychom projekt realizovat nestihli,“ řekla Baranek.

Nejslavnější vědkyně světové historie navštívila lázně Jáchymov

Při následných stavebních pracích odhalili dělníci nejen houbu v trámoví radnice, odkryli však také doposud neznámý portál ze 16. století. „Teď budeme zkoumat, jakou funkci mohl mít,“ doplnila jáchymovská místostarostka.

Kulturní a kreativní centrum vzniklo spojením knihovny a někdejších prostor infocentra. V nich bylo dříve zázemí pro někdejší restaurací Radniční sklípek. „A ještě dříve tady byl i okresní soud,“ podotkla vedoucí centra Karin Pašková.

Jáchymovská radnice, v seriálu Rapl v ní sídlí policejní stanice.
1 fotografie

Ta chystá stěhování knihovny, která po dobu stavby přesídlila do Domova s pečovatelskou službou. „V lednu budeme stěhovat knihovní fond čítající 25 tisíc svazků. Knihovnu na staronovém místě znovu otevřeme v březnu,“ doplnila Pašková.

Už v lednu se ovšem v centru uskuteční první dvě akce. „Bude to přednáška místního historika Jaroslava Ochece a křest knihy Michala Urbana Jáchymov na starých pohlednicích,“ naznačila Lada Baranek.

Právě pro pořádání podobných akcí získalo město v centru prostory, které zatím chyběly. „Centrum ale bude také místem setkávání jáchymovských seniorů i teenagerů,“ dodala místostarostka.

Autor: