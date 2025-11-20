Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v červnu.
Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.
Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních. | foto: QARTA ARCHITEKTURA

„Cena projektu je 159 milionů korun, roční rozpočet Františkových Lázní je 170 milionů. Z toho jednoznačně vychází, že na opravu této budovy si město bere úvěr. A my se k tomu hrdě hlásíme, neboť jsme poučeni ministerstvem financí, že ten kdo neinvestuje, kdo si nebere půjčky, tak v podstatě zaostává,“ řekla starostka Lenka Průšová s tím, že každé zdržení přináší vyšší ceny hotového díla.

Lázeňské památky zkrásní, městu pomohou peníze od státu

„Pravdou je, že je třeba každoročně kalkulovat se vzrůstajícími cenami prací a také s inflací. Tu musíme k projektové ceně rovněž připočítat. A když tohle všechno sečteme dohromady, zjistíme, že mnohem lepší varianta, než řadu let postupně šetřit, je půjčit si na projekt peníze v bance a rychle něco vytvořit. Tím se v tomto projektu řídíme,“ vysvětlila.

Historický objekt, který byl kvůli špatnému technickému stavu řadu let uzavřený, získá po dokončení prací zpět svou historickou podobu.

Opravy zahrnují rekonstrukci střechy, podlah, odvlhčení stěn a celkovou obnovu interiéru. Prostor navíc rozšíří moderní přístavba s fasádou ze skleněných panelů a vstupní pavilon, který obě budovy propojí.

Areál Sadové kavárny patří k důležitým částem historické zástavby centra města. Skládá se ze dvou budov, které jsou k sobě přisazeny v pravém úhlu, půdorysně tak tvoří tvar obráceného písmene L. Spojeny jsou nízkým jednopodlažním krčkem.

Prostor vymezený dvojicí budov slouží jako venkovní zahrádka s posezením. Směrem do parku stojí v sousedství kavárny litinová kolonáda. Původní kavárenská budova, označovaná historicky jako Kaffé Salon, byla postavena už v roce 1857 podle plánů Karla Wiedermanna.

