Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Z celkem 22 912 Chebanů zapsaných v seznamech oprávněných osob přišlo k referendu 4 745 lidí, což je necelých 21 procent. Radnice tak pokračuje v projektu, jehož cílem je připravit plochu pro strategického investora, který zajistí atraktivní zaměstnání pro místní obyvatele a podpoří pozitivní přeměnu města a regionu.
Starosta Jan Vrba v souvislosti s výsledky plebiscitu ujistil, že radnice bude pečlivě sledovat celý proces a bude dohlížet, aby byly dodrženy všechny městem stanovené podmínky.
„Naším cílem je přivést jedině takového strategického investora, který město pozvedne a vytvoří kvalifikovanou a dobře placenou práci pro Chebany,“ řekl s tím, že radnice bude nadále veřejnost informovat o všech krocích v přípravě projektu Strategického podnikatelského parku.
„K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, byl 4 745 z celkového počtu 22 912 oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, což činí 20,71 procent,“ stojí na stránkách chebské radnice.
Obyvatelé Chebu odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Cheb zastavilo veškeré kroky směřující k výstavbě Strategického podnikatelského parku Cheb a tento projekt ukončilo? Nakonec u k uvedené otázce hlasovalo pro odpověď ANO 3 946 lidí.
Nový chebský průmyslový park o rozloze 142 hektarů patří mezi strategické zóny státu. Radnice věří, že projekt jeho výstavby je pro rozvoj města i kraje velkou příležitostí. Strategický, silný investor by měl nabídnout atraktivní a dobře placené zaměstnání pro místní obyvatele, vytvořit podmínky pro návrat mladých, vzdělaných lidí a podpořit přeměnu města i celého regionu.
Jenže část obyvatel města má ze vzniku obří průmyslové zóny obavy. Hlavně se bojí přílivu dalších agenturních pracovníků ze zahraničí, což je na mnoha místech v republice spojeno s řadou problémů.
Tři miliardy na investice
Odpůrci parku rovněž uvádějí, že na tak rozsáhlý projekt město není připraveno co se týče dopravy, služeb i dostupného bydlení. To si uvědomuje i radnice, která po počátečním váhání začala obyvatelům vysvětlovat, jak by měl celý proces vypadat. Založila k tomu účelu webové stránky, kde je možné najít další podrobnosti.
„Pokud park vznikne, přinese peníze na přípravu i rozvoj města. V kombinaci s dalšími zdroji jde celkem asi o 3 miliardy korun, které bude možné v následujících 5 až 7 letech proinvestovat,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková s tím, že část této sumy, celkem 1,2 miliardy korun, zamíří do klíčových oblastí, jako je bydlení, doprava, zdravotnictví, bezpečnost a školství.
„Dalších 1,23 miliardy vyčleněno na ostatní rozvojové projekty, tedy na nový bazén, rekonstrukci areálu Lokomotiva a zimního stadionu, přístavbu divadla nebo třeba na stavbu parkovacího domu Havlíčkova. Zbývající miliony ze zhodnocení pozemků město plánuje uložit do nově zřízeného Investičního fondu budoucnosti. Účelem je vytvořit finanční rezervu pro budoucí generace,“ dodala Liptáková.
Park by mohl pomoci i se snížením nezaměstnanosti. Okres Cheb na tom sice tak špatně není, protože zdejší nezaměstnanost patří k republikovému průměru, ale novými pracovními místy by mohly vzít zavděk lidé ze Sokolovska. Města jsou od sebe vzdálená 26 kilometrů.
Okres Sokolov vykazoval v září z okresů Karlovarského kraje největší nezaměstnanost, kdy podíl nezaměstnaných činil 7,43 procenta. V celorepublikovém srovnání tak obsadil celkové 71. místo v žebříčku okresů Česka, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Most, Karviná, Chomutov a Bruntál. Situace souvisí s útlumem těžby hnědého uhlí v regionu.