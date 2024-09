Radnici v Ostrově paralyzoval kybernetický útok, hackeři chtějí výkupné

O jakou konkrétně částku se jedná, místostarosta na doporučení policie nespecifikoval.

„Můžeme potvrdit, že kriminalisté z Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se tímto případem usilovně zabývají. Až budeme moci k případu zveřejnit další informace, učiníme tak,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

„Na odstranění problémů intenzivně spolupracujeme s externí společností a Policií ČR. Vzhledem k závažnosti incidentu nejsme schopni přesně určit, kdy budou všechny systémy plně funkční,“ informuje radnice občany na oficiálních webových stránkách.

Řešení situace a navrácení systémů radnice do provozuschopného stavu bude podle Netrha trvat několik dní. „Specialisté z externí společnosti to předběžně odhadují na počátek příštího týdne. Po víkendu by tedy většina systémů měla být v pořádku,“ upřesnil. V tuto chvíli jsou jednotlivé počítače na radnici odpojené od počítačové sítě, což mimořádně komplikuje provoz. Specialisté postupně obnovují data ze zálohy.

Kvůli útoku město odložilo jednání zastupitelstva původně plánované na 18. září. Uskuteční se o týden později v náhradním termínu 25. září. Konání krajských voleb podle Netrha ohrožené není, protože tato agenda běží na oddělené síti, která nebyla útokem postižena.

Přestože výpadek systémů úřadu stále trvá, lidé si mohou vyzvednout své hotové osobní a cestovní doklady. Podání žádosti o občanský průkaz a pas je podle webu radnice možné s částečným omezením, kdy nelze nahlásit ztrátu dokladu a děti do 15 let musejí mít s sebou rodný list. Funguje také vydávání rybářských lístků. Veškeré platby jsou zatím možné pouze v hotovosti.

„Sledujte sociální sítě a web města, kde zjistíte aktuální informace o zprovoznění dalších služeb,“ doporučuje spoluobčanům místostarosta.