Do radnice sžírané dřevomorkou se úředníci nevrátí, bude z ní obecní dům

„Chybí parkování kolem, dostupnost pro občany je špatná a podobně. Takže jsme rozpracovaný projekt nechali předělat. Finální cíl je vybudovat zde obecní dům,“ předestřel plány mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Podle jeho slov by v budově mohl najít zázemí například také symfonický orchestr, mohly by tu být depozitáře muzea nebo by prostor mohla využívat městská knihovna.

„Už jsme začali s první etapou přestavby. Zbourali jsme garáže v sousedství a dohodli se s ČEZ, že udělá přeložku trafostanic, které jsou uvnitř budovy a zabírají zde ohromný prostor. Ten by bylo možné využít jinak. Nové trafostanice budou stát z boku budovy, budou už moderní a menší,“ konstatoval starosta.

Město už také začalo shánět dotace, protože rozpočet na rekonstrukci je přibližně 300 milionů korun. „S naším rozpočtem a vysokými provozními náklady, které jako lázeňské město máme, bychom na přestavbu toho domu peníze nenašli,“ vysvětlil Hurajčík.

Mariánskolázeňská radnice je v havarijním stavu od roku 2017. Tehdy se začaly propadat stropy poškozené dřevomorkou. Dům bylo nutné vystěhovat a úředníky rozmístit po městě. Aktuálně odbory sídlí na šesti lokalitách.

Například odbor školství lidé najdou na Základní škole v Úšovicích, odbor sociálních věcí v domově pro seniory. Další odbory obývají prostory někdejšího Tuzexu v Příčné ulici či bývalý finanční úřad. „Pro obyvatele nekomfortní, ale nebude to napořád. Pracujeme na projektu nové radnice, která by měla vyrůst v lokalitě centrálního parkoviště,“ dodal starosta Hurajčík.

Historická budova pochází z 19. století. Je navržena ve velkorysém stylu, místnosti mají vysoké stropy, což však zvyšuje náklady na vytápění a zhoršuje využitelnost prostoru. Koncem 19. století zde sídlilo městské strážnictvo a c.k. okresní četnické velitelství.

Na radnici bylo možné najít i mariánskolázeňskou spořitelnu a záložnu, později také městskou spořitelnu. Ve druhém patře úřadoval c.k. okresní lékař a sídlo zde měly i některé spolky.

Mariánské Lázně jsou letos městem dopravních staveb, a průjezd je tak pro řidiče zkouškou nervů. V plném proudu je rekonstrukce Hlavní třídy.