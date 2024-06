Sousedé přivítali v Jenišově trenéra mistrů Rulíka. Kouč se těší na golf

„Jsem moc rád, že už jsem zase doma. Moc děkuji za přivítání,“ neskrýval radost úspěšný trenér národního týmu Radim Rulík, který se se všemi návštěvníky ochotně fotil, a ukázal jim i zlatou medaili.

Jenišovští ho zahrnuli řadou otázek. Zajímalo je například, kolik žvýkaček trenér národního mužstva během zápasů spotřeboval. „Většinou co třetina, to jedna žvýkačka,“ pousmál se kouč.

„Všichni jsme hokejovému týmu a Radimovi fandili. Sledovali jsme každý zápas, a vládla tu atmosféra skoro jako na hokejovém stadionu. Chtěli jsme touto cestou přivítat trenéra zpátky doma,“ uvedl Jiří Stehlík, starosta Jenišova.

Ten ocenil, že je Rulík skromný a příjemný. „Na nic si nehraje, je to normální skromný chlap a soused,“ podotkl starosta. Jenišovští si pro kouče Rulíka přichystali také dárky. Nechyběl například dort v podobě puku, a také speciální půllitr s motivy hokeje. „Jeho trenérskou dráhu sledujeme už delší dobu. Podobné přivítání jsme připravili i v roce 2023, když skončil s juniory stříbrný,“ dodal Stehlík.

Radim Rulík žije v Jenišově od roku 2009. „Obec se mi moc líbila, a tehdy jsme tu našli vhodnou parcelu. Jenišov má skvělou pozici, a je to kousek do Karlových Varů. Tehdy jsem vozil syna na tréninky hokeje, tak jsme to neměli na stadion daleko,“ zavzpomínal na začátky v Jenišově Rulík, rodák z nedalekého Ostrova. „Líbí se mi, že se obec dále rozvíjí a bydlení je zde skutečně příjemné,“ doplnil trenér s tím, že už další oslavu hokejového úspěchu neplánuje. „Tato by měla být poslední,“ řekl Rulík.

Sousedé mu prý vyjadřovali podporu i během šampionátu. „Z Jenišova mi chodilo hodně vzkazů a zpráv. Ani jsem na vše nestihl odpovídat, proto jsem rád, že se dnes se sousedy a přáteli setkáváme osobně,“ řekl kouč.

Toho prý čeká ještě několik oficiálních povinností spojených s šampionátem, ale už se těší, až si trochu odpočine. „Baví mě práce na zahradě, ale v současnosti se moc těším, až si zahraji golf. Snad brzy vyrazím na hřiště v Olšových Vratech,“ těší se trenér hokejových mistrů světa.

Akci si užil těšil také Jenišovák Kamil Burda. „Bydlíme kousek od sebe. Je to vážně bezvadný člověk, a úspěch mu moc přeji,“ uvedl Burda.