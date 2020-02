První hosty přivítá karlovarský hotel Thermal už v březnu

„Prvních šedesát pokojů otevřeme 15. března,“ přislíbila při dnešním kontrolním dnu rekonstrukce hotelu ministryně financí Alena Schillerová. První ubytovaní se ovšem ještě budou potkávat se řemeslníky. Kompletní „hotovo“ totiž stavbaři nahlásí až na konci června.

Část ubytovacího provozu totiž prochází kompletní generální opravou. Týká se podlaží 10 až 15, kde je 126 pokojů. „Na patrech tři až devět, kde je zbylých 147 pokojů, jde o opravu. Předělává se vzduchotechnika, stoupačky klimatizace či topení,“ vysvětlila ministryně.

„Tyto pokoje zůstanou v podobě, kterou dostaly při poslední rekonstrukci před deseti až patnácti lety,“ doplnil ministryni Vladimír Novák, ředitel hotelu Thermal.

V duchu původního designu

Ve vyšších patrech podle Aleny Schillerové vše směřuje k tomu, aby podoba pokojů co nejvíce připomínala původní design architektů Machoninových. „Není to kopie původní podoby hotelu. To ani nejde. S maximální citlivostí se ale snažíme zachovat původní podobu,“ zdůraznila ministryně financí.

Tomu podle ředitele Nováka odpovídá i výběr materiálů či vybavení jednotlivých pokojů. „Vstupní dveře do nich budou vyvedení z modřínu stejně jako podle originálního návrhu. Stejný materiál pak bude použitý i v navazujících prostorách pokojů. Kde se to hodí, chceme je vybavit bíle lakovaným nábytkem, který byl pro ubytovací část hotelu typický,“ konstatoval Novák.

Opravy filmový festival neohrozí

Hotel Thermal je každoročně centrem Mezinárodního filmového festivalu. Bude tomu tak i v letošním roce. „Už na začátku jsme si vytkli za cíl, že rekonstrukcí nesmí být narušený průběh festivalu. To je pro nás nepřekročitelný mezník. Veškeré načasování je proto naplánované tak, abychom festival neohrozili,“ ubezpečila ministryně financí.

Týká se to jak letošního, tak příštího roku. I v roce 2021 totiž bude rekonstrukce pokračovat úpravami vnějšího vzhledu budovy. Zásadním prvkem další etapy bude výměna oken. Najednou to ale nepůjde.

„Budeme postupovat po částech,“ potvrdil ředitel hotelu. Výměnu oken komplikuje například fakt, že jedno nové váží čtvrt tuny.

Rekonstrukce za miliony

Ministerstvo financí vyčlenilo na rekonstrukci hotelu Thermal 580 milionů korun. „V současné době jsou nasmlouvané práce přibližně za 280 milionů,“ popsal finanční stránku rekonstrukce Vladimír Novák. Ta se zatím nejzásadněji dotkla technologií hotelu.

„Například nového systému klimatizace, rekuperace tepla či nového požárního zabezpečení,“ upřesnil ředitel. Zbývá vysoutěžit dodavatele budoucí venkovní podoby hotelu. Ta by měla být známá na konci letošního roku.

Rekonstrukce se pochopitelně negativně projeví na hospodaření hotelu. „Kapacita hotelu je omezená už od sklonku minulého roku, kdy jsme uzavřeli část pokojů. V tom letošním musíme s omezením počítat do konce června,“ popsal stav věci ředitel Novák.

Jeho ambiciózním plánem je i přes tyto komplikace ale dosáhnout za část letoška stejného hospodářského výsledku stejného, jako za celý loňský rok. Dopomoct mu k tomu má i možnost nabízet kompletně opravené pokoje ve vyšších patrech za prémiovější cenu. „Nemluvil bych o zdražení, jako spíš o ceně odpovídající produktu,“ vysvětlil princip plánu ředitel.