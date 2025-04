Další průmyslová zóna v Chebu budí obavy. Podle města kvůli neinformovanosti

Cheb chce podnikatelkou plochu připravit pro investory ve spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS). Město do společného podniku vloží pozemky parku, SIRS zajistí financování a výstavbu infrastruktury.

Jenže právě rychlost dalšího vývoje, kdy za pouhé tři týdny už má zastupitelstvo rozhodovat o záměru na vložení pozemků do společného podniku, a rovněž nastavení vzájemných vztahů mezi městem a státem, vzbuzuje u některých komunálních politiků obavy. Ty ostatně dali najevo i lidé, kteří přišli na jednání zastupitelstva a na veřejné projednání záměru výstavby strategického průmyslového parku v Chebu.

„Je to monstrózní projekt, chybí mi jakékoli záruky. Město se zbaví pozemků a stát nás pak hodí přes palubu. Podívejte se na Plzeňsko, jak to tam vypadá. Samý agenturní zaměstnanec,“ mávl rukou jeden z Chebanů, který se přišel na jednání zastupitelů podívat.

Město by mělo mít právo veta, domnívá se opozice

Opoziční zastupitel Antonín Jalovec z VPM předeslal, že město by mělo trvat na přísných požadavcích na budoucího investora a rovněž by mělo mít právo veta i v případě, že zájemce požadavkům vyhoví, nicméně městu přesto nebude z nějakého důvodu vyhovovat.

„Já bych byl rád, kdyby se průmyslový park připravil z hlediska napojení na sítě. Když by se pak rozhodovalo o konkrétním investorovi, mělo by proběhnout referendum, zda s ním Chebané souhlasí, nebo ne,“ vysvětlil Jalovec.

V následné diskuzi lidé zmínili, že se rovněž obávají rizika zvýšené hlučnosti, která by mohla pronikat do rekreační oblasti kolem nedaleké přehradní nádrže Jesenice.

„Ta negace, s níž lidé proti plánu vystupují, vyplývá především z neinformovanosti. Veřejnost vidí, co se děje v současné době, že tu pracují Ukrajinci, Filipínci, Mongolové… Ale tohle od nového parku neočekáváme. Měli by tu najít zaměstnání naši občané, má tu být výroba s přidanou hodnotou, vývoj, podpora vysokoškolského vzdělávání a podobně,“ vysvětloval zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Podmínkou jsou i vyšší platy

Město od státu očekává jednak pobídky pro samotnou výstavbu, ale i podporu potenciálního investora, který do Chebu přinese zajímavé pracovní příležitosti. Uvědomuje si také, že dopadové studie ukazují na řadu problémů, které bude třeba v souvislosti s výstavbou parku řešit.

„Třeba dostupné bydlení, lékařskou péči a další. Některé už řešíme,“ dodal Pagáč s tím, že strategický podnikatelský park by měl cílit na nové technologie, elektromobilitu, výrobu čipů a další atraktivní obory. Podmínkou pro příchod investora by měl být vysoký podíl kvalifikovaných zaměstnanců a také o 20 až 30 procent vyšší mzdy, než jsou běžné v regionu.

„Dokončili jsme úvodní koncept toho projektu, ověřili jsme samotnou plochu a můžeme potvrdit, že v maximálním konceptu pro ty nejnáročnější technologické investice je 115 hektarů využitelných. To nám dává naději, že dokážeme aktivně oslovovat společně s CzechInvestem ty nejprogresivnější investory v rámci světových trhů,“ řekl ředitel úseku development SIRS David Petr.

Dopadová studie počítá s tím, že kromě nezaměstnaných by v nové výrobě mohli najít práci třeba lidé, kteří dnes jezdí pracovat do Německa. Další část by přešla z jiných firem a část by se do Chebu přistěhovala, což by ve výsledku mohlo pozitivně ovlivnit úbytek obyvatel na Chebsku a v Karlovarském kraji.

Podle studií by strategický park mohl nabídnout práci až 5 750 lidem s postupným naplňováním ve třech fázích.