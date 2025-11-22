Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) v přípravách strategického podnikatelského parku. Kdo jej obsadí, chebská radnice zatím tají.
Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu
ilustrační snímek | foto: parkcheb.cz

Jméno investora chce město oznámit na jednání zastupitelstva v prosinci. Starosta Jan Vrba pouze prozradil, že se jedná o evropsky významnou firmu z oblasti automobilového průmyslu. Ta podle jeho slov váhala, zda se usadí v Chebu nebo dá přednost Polsku.

„S investorem už jednají zástupci nové vlády a projekt má údajně podporu i dosluhujícího ministra, zodpovědného za hospodářskou politiku státu. My v první řadě musíme zvládnout přesun pozemků do společného podniku se SIRS, což je startovací bod celé záležitosti. Dalším stupněm bude podpis memoranda o porozumění a spolupráci, které se bude týkat vztahů mezi státem, investorem, městem a zřejmě i Karlovarským krajem,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba s tím, že chebské zastupitelstvo bude o memorandu a o převodu pozemků hlasovat 18. prosince.

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Musí se změnit územní plán

Město nyní čeká úprava územního plánu, který se musí přizpůsobit nové situaci. „Zpřesňujeme ty podmínky, věnujeme se dopravní infrastruktuře a rozšíření zeleného pásu po obvodu celé plochy. Výška budov bude zachována na stávající úrovni 20 metrů,“ vysvětlil zástupce starosty Michal Pospíšil.

Dojde také k dopracování rozvojového plánu, SIRS zadá zpracování studie vlivu na životní prostředí (EIA) a nechá udělat průzkumné vrty, které by měly zjistit, jaké jsou v místě podmínky pro založení stavby. Průmyslovou zónu na okraji Chebu stát zařadil mezi strategické. Podle podmínek státní podpory by měl investor nabídnout výrobu s vysokou přidanou hodnotou, s nadprůměrnými mzdami pro zaměstnance a přínosem pro ekonomiku celé země.

„Myslím, že až zveřejníme investora, změní názor i velká část těch, kteří byli proti,“ nadnesl druhý místostarosta Pavel Pagáč.

Podle posledních informací investor počítá s investicí v řádu stovek milionů eur. Výrobu chce zahájit v roce 2029 a zaměstná prý přibližně tisícovku lidí. Cheb se na to může připravit díky takzvaným offsetovým programům státu, z nichž může získat okolo 600 milionů.

Například na podporu investic do bytového fondu, dopravy nebo občanské vybavenosti. Dalších zhruba 1,4 miliardy korun by měl získat v následujících letech z prodeje samotného pozemku investorovi. To, že v Chebu se rodí příležitosti, už zavětřili i developeři.

Investoři vyčkávali

„Je zajímavé, že hned po skončení referenda se ozval zástupce firmy, která dlouhodobě usiluje o zastavění Špitálského vrchu. Rovněž na plochu za ulicí Družstevní už máme dva zájemce, zřejmě budeme prodávat v aukci. Rozjíždí se přípravy na zástavbu lokality kolem bývalého sportoviště Želva. Vypadá to, že investoři čekali, jak se situace kolem průmyslového parku bude vyvíjet,“ konstatoval starosta Vrba.

Město plánuje nabídnout pozemky i pro individuální výstavbu, například v Podhradu u letiště, v Hájích za ulicí Drážní či na části Špitálského vrchu. Mluví se i o zástavbě proluk v atraktivních lokalitách starého města.

Chystaná průmyslová zóna Cheb II má přivést vysoce kvalifikované pracovníky

„To by mohlo být bydlení pro fajnšmekry. Dostaneme do centra lidi, kteří si to budou moct dovolit a zároveň obnovíme vzhled starého města,“ nastínil místostarosta Pospíšil. Radnice chce rovněž investovat do stávajícího bytového fondu a zvýšit kvalitu městských bytů. Všechny možnosti by měla řešit nová koncepce bytového fondu.

Další významnou změnou je stavba silničního mostu u Ottova jezu, který by měl odlehčit okružní křižovatce u Tesca. Ta by se měla v příštím roce opět změnit na světelnou. Tentokrát ovšem s inteligentním řízením.

Opoziční zastupitel Martin Černík, který stojí za peticí, jež vedla k neúspěšnému referendu, si myslí, že velké množství Chebských dalo jasně najevo, že mají z nové zóny obavy.

„Myslím, že radnice by se měla zamyslet nad tím, jak budou dál strategický park komunikovat a přizvat do rozhodovacího procesu i opozici,“ řekl s tím, že největší rizika v souvislosti s novou průmyslovou zónou vidí v nedostupnosti bydlení i v nedostatečném počtu lékařů a zdravotnického personálu. Rovněž podle jeho slov vzroste po příchodu nových zaměstnanců tlak na dopravu ve městě a podobně.

