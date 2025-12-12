Největší český mural je hotový. Propojil průmysl a historii města

  9:28,  aktualizováno  9:28
Největší česká velkoplošná malba, takzvaný mural art, na fasádě distribučního centra v průmyslové zóně Panattoni Business Park Cheb je dokončená. Na budově, která je aktuálně ve výstavbě, zaujímá plochu 6,2 tisíce metrů čtverečních a vyobrazuje reliéf historického náměstí v Chebu.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Dalších 6 fotografií v galerii

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS. | foto: Accolade

Autorem největší české malby je Dmitrij Proškin známý jako ChemiS, který vycházel z návrhu architektonického studia PROJEKTSTUDIO Davida Kotka a Lucie Parks.

„Street art vnímáme jako skvělý způsob, jak oživit prostředí našich parků, přiblížit je okolí a podpořit umění ve veřejném prostoru. Cheb má nádherné historické jádro, které bývá někdy opomíjené, a právě zdejší motivy se staly hlavní inspirací pro návrh díla,“ řekl Tomáš Mile, projektový manažer ve skupině Accolade, která je investorem chebského distribučního centra.

Zdálky připomíná městečko. Průmyslovou halu v Chebu zdobí obří malba

To postavila společnost Panattoni. Její generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko Pavel Sovička v muralu vidí propojení moderních technologií s odkazem na minulost. „Architektura průmyslových hal obvykle sází na funkčnost a udržitelnost. V případě budovy s největší pronajímatelnou plochou v ČR jsme ale šli o kus dále. K nové budově se podařilo po dlouhé přípravě najít téma muralu, který posouvá design budovy mimo průmyslový standard,“ uvedl Sovička.

Podle Lucie Parks z PROJEKTSTUDIA je velmi neobvyklé, že v České republice investoři do skladových a průmyslových areálů řeší i estetiku daného místa. „U tohoto projektu se ale našel osvícený investor, kterému šlo o něco víc než jen postavit halu. Bylo nám velkým potěšením, že jsme byli osloveni, abychom vytvořili tento ojedinělý autorský návrh,“ vyjádřila se.

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
7 fotografií

Návrhu studia se ujal Dmitrij Proškin aka ChemiS. „V první fázi prací se fasáda umyje, zaměří a oblepí, aby nedošlo k přestřikům na místa, která musí zůstat čistá. Klíčové je pak přesné zaměření návrhu na plochu. I když zdánlivě může motiv působit jednolitě, každá budova v návrhu je jinak barevná a vysoká a má svá specifika, a tak vše bylo nutné pečlivě plánovat,“ popsal zrod díla ChemiS.

Ten už v rámci parků Accolade vyhotovil pět muralů z celkových deseti, které má skupina ve svém portfoliu.

22. října 2024
Autor: