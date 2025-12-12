Autorem největší české malby je Dmitrij Proškin známý jako ChemiS, který vycházel z návrhu architektonického studia PROJEKTSTUDIO Davida Kotka a Lucie Parks.
„Street art vnímáme jako skvělý způsob, jak oživit prostředí našich parků, přiblížit je okolí a podpořit umění ve veřejném prostoru. Cheb má nádherné historické jádro, které bývá někdy opomíjené, a právě zdejší motivy se staly hlavní inspirací pro návrh díla,“ řekl Tomáš Mile, projektový manažer ve skupině Accolade, která je investorem chebského distribučního centra.
|
Zdálky připomíná městečko. Průmyslovou halu v Chebu zdobí obří malba
To postavila společnost Panattoni. Její generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko Pavel Sovička v muralu vidí propojení moderních technologií s odkazem na minulost. „Architektura průmyslových hal obvykle sází na funkčnost a udržitelnost. V případě budovy s největší pronajímatelnou plochou v ČR jsme ale šli o kus dále. K nové budově se podařilo po dlouhé přípravě najít téma muralu, který posouvá design budovy mimo průmyslový standard,“ uvedl Sovička.
Podle Lucie Parks z PROJEKTSTUDIA je velmi neobvyklé, že v České republice investoři do skladových a průmyslových areálů řeší i estetiku daného místa. „U tohoto projektu se ale našel osvícený investor, kterému šlo o něco víc než jen postavit halu. Bylo nám velkým potěšením, že jsme byli osloveni, abychom vytvořili tento ojedinělý autorský návrh,“ vyjádřila se.
Návrhu studia se ujal Dmitrij Proškin aka ChemiS. „V první fázi prací se fasáda umyje, zaměří a oblepí, aby nedošlo k přestřikům na místa, která musí zůstat čistá. Klíčové je pak přesné zaměření návrhu na plochu. I když zdánlivě může motiv působit jednolitě, každá budova v návrhu je jinak barevná a vysoká a má svá specifika, a tak vše bylo nutné pečlivě plánovat,“ popsal zrod díla ChemiS.
Ten už v rámci parků Accolade vyhotovil pět muralů z celkových deseti, které má skupina ve svém portfoliu.
|
22. října 2024