Chceme dát lokalitě smysl, ten těžba živce nepřinese, protestovali v Perninku

Navržený dobývací prostor o rozloze asi 15 hektarů leží v lokalitě Písková skála v lese východně od Potůčků a severně od Horní Blatné, přibližně kilometr od hranice s Německem. Předpokládaná doba trvání těžby je 20 let s roční kapacitou sto tisíc tun živcové suroviny. Těžbu bude provádět společnost KMK GRANIT se sídlem v Krásně na Sokolovsku, kde už jeden živcový lom provozuje.

„Je to návrat do minulosti,“ posteskl si Vojtěch Černý z Perninku. Jako jediný přišel na protestní akci s transparentem, který hlásal, že místní těžbu nechtějí. „Už řadu let se snažíme dát lokalitě smysl, přilákat do ní turisty. Lom je věc, která jde naprosto proti těmto záměrům. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo tento krásný kout regionu zachovat v současné podobě nejen pro nás, ale i pro návštěvníky,“ řekl muž z Perninku. Nejvíc ho přitom štve, že doprava vytěženého materiálu má vézt skrz chráněné území.

Právě se záměrem vlády vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast Krušné hory dávala projekt těžby do souvislosti většina představitelů měst a obcí, kteří na protestní akci vystoupili. „Přes rok jsme bojovali o to, aby chráněná krajinná oblast neovlivňovala život v intravilánech. Jsme tady všichni závislí na turismu a pak nám tady začnou jezdit náklaďáky se živcem,“ zdůraznila starostka Abertam Renata Mrňková. Dopravní zátěž by přitom byla enormní. Jeden z diskutérů letmo propočítal, že by denně projeli regionem nákladní vozy o celkové hmotnosti přes tři tisíce tun.

Záměr těžby počítá s tím, že by se materiál vozil po lesních cestách, teprve mezi Horní Blatnou a Perninkem by náklaďáky vyjely na hlavní silnici. Poté by pokračovaly až do Chodova, kde je v plánu překládka na nákladní vlaky. „My už ale v dopravně přetíženém Chodově takový provoz nepotřebujeme,“ připojil se ke kritice záměru starosta Chodova Patrik Pizinger. Ten má zároveň na kraji na starosti regionální rozvoj. „A do toho lom u Potůčků určitě nepatří,“ zdůraznil.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Lichý je podle něj i argument, že živec je strategická surovina. „Na jednu stranu se v kraji investují miliardy do útlumu těžby a likvidace následků po ní, na druhou tady chceme otevírat nový lom,“ vysvětlil Pizinger.

Všichni se shodli na jednom. Věří, že zvítězí zdravý rozum nad byznysovými záměry těžařské společnosti. Krušné hory v minulosti vydaly ze svého nitra mnoho bohatství, mnozí neváhali tento proces označit za plundrování. A do této minulosti se už nikdo vracet nechce. To ostatně účastníci akce stvrdili podpisy pod dokumenty, které dostane jak odbor životního prostředí krajského úřadu, tak ministerstvo životního prostředí i jeho šéf, ministr Petr Hladík.

Podle předpokladu KMK GRANIT by samotná těžba by mohla začít v horizontu sedmi až deseti let. Lom má fungovat vždy na jaře a na podzim ve dvousměnném provozu. Surovinu budou těžaři získávat pomocí odstřelů dvakrát až třikrát měsíčně. Podle analýzy vzorků je živec z Potůčků vhodný pro slinuté dlažby, izolační a barevná skla a podobné výrobky.