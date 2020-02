Silnice mezi karlovarskými čtvrtěmi zůstane uzavřená až do jara

„Je hotová třetí etapa stavby opěrné zdi, která vzniká na tamním soukromém pozemku. Stavební úřad už také vydal pravomocné povolení na opravu silnice. Dokud nebude zkolaudovaná, doprava na ni nesmí,“ informoval karlovarský radní pro dopravu Martin Dušek.



Co přesně za nepříjemností stojí, to zatím nikdo neví. Podle Martina Duška mohlo jít o chybu projektanta nebo také souhru náhod. V oblasti se nachází například přivaděč vody do Ostrova či přepadová kanalizace, která je v tomto místě porušená.

Dešťová voda se tam ztrácí v bývalých propadlinách po někdejším dolování a sesuvu mohlo předcházet nadměrné nasáknutí podloží vodou.

„Předpokládám, že nyní bude vše řešit Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Jak, to bude věcí mezi ní a stavebníkem. Nám to nepřísluší, neboť silnice patří kraji,“ řekl Martin Dušek.



Oprava má začít co nejdříve

Podle krajského náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka jsou krajští silničáři na opravu připraveni. Začít by mohla co nejdříve.

„Chtěli jsme obnovit provoz třeba jen v jedné části prostřednictvím semaforů. Kvůli přivaděči do Ostrova pod silnicí jsme od toho ale ustoupili, a to kvůli tomu, kdyby nastala havárie vody,“ uvedl.

Hrozilo by podle něj riziko, že než se podaří havárii zastavit, do okolí by vyteklo mnoho kubíků vody. Pokud by zrovna mrzlo, potýkalo by se okolí s další velkou nepříjemností.

„Se zástupci vodáren se sice mluvilo o tom, že by přijali opatření, aby mohli vodu rychle zastavit, ale počítat se musí se vším,“ podotkl náměstek.

Kdo opravu silnice zaplatí, také ještě není zcela zřejmé. „Proč se to stalo nebo jaké byly příčiny sesuvu, musí samozřejmě rozhodnout odborník. My jsme řešili hlavně to, jak silnici co nejdříve zprovoznit,“ uvedl náměstek.

Ředitel krajské údržby silnic Jan Lichtneger uvedl, že pátrání po příčinách je stále otevřené. „Dělají se posudky, které to mají prokázat. Bohužel to není úplně jednoznačné,“ řekl.

Chystá se i nový kruhový objezd

Silničáři už ale vypsali na opravu silnice výběrové řízení. Zájemci mohou podávat nabídky do konce tohoto týdne. Rekonstrukce nebude podle Jana Lichtnegera náročná. „V části, kde nastal sesuv, dojde k výměně konstrukčních vrstev. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou otevřené obalovny, místo provizorně překryjí panely, aby se silnice zprovoznila,“ popsal.

Až zahájí obalovny provoz, přijde na řadu pokládka finálního povrchu. Oprava Rosnické ulice ale nebude jedinou tamní silničářskou akcí. Zhruba v první polovině roku by měl u nedaleké křižovatky s Hraniční ulicí vzniknout nový kruhový objezd. Karlovy Vary se mají podílet na stavbě jednoho jeho výjezdu, a to směrem k Čankovské ulici.

„Akce se měla uskutečnit už v minulém roce, ale nedošlo k ní. Přeložená je proto na letošek,“ uvedl primátorčin náměstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek.