Kraj se snaží udržet v ordinacích starší lékaře, nabízí jim 50 tisíc korun

„Uvolnili jsme na něj 3,5 milionu korun,“ konstatoval Karel Jakobec, první náměstek hejtmana. Krajští radní na svém pondělním jednání schválili příspěvek dalším pěti lékařům.

Finanční dotace Karlovarského kraje umožní příjemcům například zaplatit část úvazku administrativního pracovníka, který jim pomůže zvládnout administrativu spojenou s provozováním jejich ordinace. Je určená pro lékaře v primární péči. A ti v Karlovarském kraji stárnou.

Ze 127 praktiků jich 65 let věku už dosáhlo 44, tedy téměř 35 procent. Ještě horší je situace u pediatrů. Těch v regionu ordinuje 49 a o motivační peníze jich může žádat 21. Relativně nejlepší je pak situace u zubařů. Praxi jich v kraji vykonává 143, v seniorském věku jich pak je celkem 52.

V dalších letech ovšem bude motivační projekt ještě důležitější. Svědčí o tom statistika, podle které je více než polovina praktiků starší 60 let, u pediatrů je to dokonce téměř 60 procent (statistická data jsou k 30. červnu loňského roku). I proto kraj dá prostředky k dispozici stárnoucí generaci lékařů i v dalších letech. Počítá s nimi až do roku 2028. Plán počítá každoročně se stejnou částkou, tedy 3,5 milionu. Její případné navýšení ovšem není vyloučené.

O příspěvek mohou žádat každoročně

Výše krajské dotace může být maximálně 50 tisíc korun. Spodní hranice není vymezená. „Lékaři, kterých se tato možnost týká, mohou o krajský motivační příspěvek žádat každoročně až do ukončení celého programu,“ upřesnila Jitka Čmoková, mluvčí krajského úřadu. Motivační příspěvek je přitom určený jak těm, kteří poskytují primární péči ve vlastních ordinacích, tak lékařům v zaměstnaneckém poměru.

Podle krajského radního pro školství Jindřicha Čermáka má program pro lékaře v seniorském věku pomoct překlenout období, než v regionu začnou působit absolventi vysokých škol. I ty přitom kraj finančně podporuje svým stipendijním programem. Cílí na budoucí praktiky a zubaře. Ti mohou získat 150 tisíc korun na akademický rok. Zaváží se tím k pětiletému působení v regionu. Pokud ovšem studia nedokončí, musí prostředky vrátit.

Podpora kraje pro budoucí lékaře je přitom vzhledem k jejich akutnímu nedostatku nejvyšší v celé republice. Nový praktický lékař pro děti a dorost tak v případě, že využije všech krajských dotačních titulů, může získat až tři miliony korun. Vedle zmiňovaného stipendijního programu totiž může získat například i prostředky na vybavení ordinace. Vše kraj stojí desítky milionů korun. Jak dříve uvedl hejtman Petr Kulhánek, pokud bude o podobnou podporu zájem, neexistuje horní limit.